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  • Бородин: «Слышал, что у Тедеско есть прозвища «Плакса» и «Хамелеон». Эти ярлыки вешал не я»

Бородин: «Слышал, что у Тедеско есть прозвища «Плакса» и «Хамелеон». Эти ярлыки вешал не я»

22 февраля 2021, 14:30
8

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско во время матча 18-го тура РПЛ (1:0).

— Почему вы тогда в перерыве пошли к Тедеско мириться — чувствовали вину?

— Нет. Я просто шел в раздевалку, а Тедеско двинулся ко мне и начал высказывать претензии по-русски. Я приобнял его даже, сказал: «Это просто эмоции». А он отвечает: «Ты – расист, и я скажу об этом на пресс-конференции».

Я отвечаю: «Можешь сказать все, что угодно, если думаешь, что я расист». Но потом выяснилось, что я ксенофоб, как объяснили органы, разбиравшие ситуацию. Хотя тут ситуация не совсем понятная.

Слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: «Плакса» и «Хамелеон». И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чем говорят. Опять же, его поведение – на его совести.

— То есть, таким так Тедеско лучше не ехать в Россию?

— Нет-нет, тут подождите. Я считаю, что за все это время, проведенное в «Спартаке», Тедеско провел достаточно большую работу. Команда при нем преобразилась, но дальше жизнь покажет, на каком месте «Спартак» закончит этот сезон.

Плюс, Тедеско действительно учит русский язык, вникает в ситуацию, в жизнь в стране. Он очень интересный тренер и человек. Но есть определенные моменты, которые его не красят. Это мое мнение, я его никому не навязываю, а просто отвечаю на вопросы, которые вы задали.

  • Бородин при встрече пожмет руку Тедеско.
  • FARE подтвердила, что в словах тренера «Сочи» не было дискриминации.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Бородин Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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Hektor 84
1614000503
Слышал у Бородина кличка дырявый и решето
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NewLife
1614002336
Вассалам синита было приказано гнобить Спартак перед игрой с шелудивыми. Ничего лучшего этот придурок не нашел, как оскорбить Тедеско ксенофобским высказыванием. Слышал у бородина есть погоняло вратарь - дырка.
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омск55
1614003598
у каждой девочки есть прозвище плакса
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Вомбат
1614004192
Зря Бородин продолжает эту пикировку. Умный человек после того Колизея давно бы уже заткнулся, а этот все подставляется.
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spam2009
1614006425
Что это за шлак развонялся. кто-то кинул в туалет дрожжей и кал попер наружу?
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