Бородин: «Слышал, что у Тедеско есть прозвища «Плакса» и «Хамелеон». Эти ярлыки вешал не я»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско во время матча 18-го тура РПЛ (1:0).

— Почему вы тогда в перерыве пошли к Тедеско мириться — чувствовали вину?

— Нет. Я просто шел в раздевалку, а Тедеско двинулся ко мне и начал высказывать претензии по-русски. Я приобнял его даже, сказал: «Это просто эмоции». А он отвечает: «Ты – расист, и я скажу об этом на пресс-конференции».

Я отвечаю: «Можешь сказать все, что угодно, если думаешь, что я расист». Но потом выяснилось, что я ксенофоб, как объяснили органы, разбиравшие ситуацию. Хотя тут ситуация не совсем понятная.

Слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: «Плакса» и «Хамелеон». И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чем говорят. Опять же, его поведение – на его совести.

— То есть, таким так Тедеско лучше не ехать в Россию?

— Нет-нет, тут подождите. Я считаю, что за все это время, проведенное в «Спартаке», Тедеско провел достаточно большую работу. Команда при нем преобразилась, но дальше жизнь покажет, на каком месте «Спартак» закончит этот сезон.

Плюс, Тедеско действительно учит русский язык, вникает в ситуацию, в жизнь в стране. Он очень интересный тренер и человек. Но есть определенные моменты, которые его не красят. Это мое мнение, я его никому не навязываю, а просто отвечаю на вопросы, которые вы задали.