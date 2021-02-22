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    Бородин: «Слышал, что у Тедеско есть прозвища «Плакса» и «Хамелеон». Эти ярлыки вешал не я»

    Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско во время матча 18-го тура РПЛ (1:0).

    — Почему вы тогда в перерыве пошли к Тедеско мириться — чувствовали вину?

    — Нет. Я просто шел в раздевалку, а Тедеско двинулся ко мне и начал высказывать претензии по-русски. Я приобнял его даже, сказал: «Это просто эмоции». А он отвечает: «Ты – расист, и я скажу об этом на пресс-конференции».

    Я отвечаю: «Можешь сказать все, что угодно, если думаешь, что я расист». Но потом выяснилось, что я ксенофоб, как объяснили органы, разбиравшие ситуацию. Хотя тут ситуация не совсем понятная.

    Слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: «Плакса» и «Хамелеон». И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чем говорят. Опять же, его поведение – на его совести.

    — То есть, таким так Тедеско лучше не ехать в Россию?

    — Нет-нет, тут подождите. Я считаю, что за все это время, проведенное в «Спартаке», Тедеско провел достаточно большую работу. Команда при нем преобразилась, но дальше жизнь покажет, на каком месте «Спартак» закончит этот сезон.

    Плюс, Тедеско действительно учит русский язык, вникает в ситуацию, в жизнь в стране. Он очень интересный тренер и человек. Но есть определенные моменты, которые его не красят. Это мое мнение, я его никому не навязываю, а просто отвечаю на вопросы, которые вы задали.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3387

      ziborock 4 минуты назад

      Еще интересно откуда Бородин знает людей "пересекающихся с Тедеско"!? Зенит головного мозга болезнь неизлечимая! И как побочные эффекты - онанизм, алкоголизм, псевдология и еще целый букет!)))

      1
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      Рейтинг: +7450

      Вомбат 18 минут назад

      Зря Бородин продолжает эту пикировку. Умный человек после того Колизея давно бы уже заткнулся, а этот все подставляется.

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      Рейтинг: +3387

      ziborock 20 минут назад

      А кто-нибудь еще кроме Бородина об этих прозвищах слышал?!)))

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      Рейтинг: +1150

      омск55 28 минут назад

      у каждой девочки есть прозвище плакса

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      Рейтинг: +7602

      NewLife 49 минут назад

      Вассалам синита было приказано гнобить Спартак перед игрой с шелудивыми. Ничего лучшего этот придурок не нашел, как оскорбить Тедеско ксенофобским высказыванием. Слышал у бородина есть погоняло вратарь - дырка.

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      Рейтинг: +8314

      Hektor 84 1 час назад

      Слышал у Бородина кличка дырявый и решето

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      Рейтинг: +13520

      alarm 2 часа назад

      слышал, что спартачей называют свиньями)

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      Рейтинг: +19325

      silver29 3 часа назад

      Что бы не говорили, а тедеско не тренер (((( Нет его заслуги, ничего он не создал и не привил игрокам. Просто на фоне пиджака сравнивают, но насколько знаю брали его с другой целью и прежде всего наладить игру в обороне. Нет у него никакой мысли, не может перестраиваться по ходу игры. Максименко вот кто держит команду рядом с призерами, без его игры и фарта были бы гораздо скромнее в турнирной таблице.

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      Рейтинг: +751

      Mr Green > silver29 2 часа назад

      да, Саша тащит команду на себе. смешно слышать порой от "экспертов", что он пока ещё не слишком зрелый и о каких то его ошибках. а по поводу тренера, ну скажем так, должны быть ещё грамотные помощники, аналитики, тренера по тактике, чтоб удачно реализовывать изменения на поле, тактические и по составу. многим и более опытным тренерам это не дано. плюс играет он теми, кто есть, отсюда и ротация состава частая. если игрок играл у кого то на одной позиции, то это не значит, что он туда идеально вписывается, у всех свой взгляд

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      Рейтинг: +19325

      silver29 > Mr Green 2 часа назад

      Не секрет, что тренерская чехарда идет от владельца клуба. Да он по своему радеет за клуб, да он изыскивает в силу возможностей денежные средства на покупку и не дешевое содержание команды, но он абсолютно не разбирается в спорте ((( Тренер вот кто должен подбирать игроков при поставленной задаче. Пусть он ошибается, качается на лавочке, спорит с судьями ........ Желаю Арнольдычу пригласить серьезного тренера.

      2
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      Рейтинг: +23064

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      Плакса )))))))))))))))))))

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