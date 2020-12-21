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Бородин: «При следующей встрече пожму руку Тедеско»

21 декабря 2020, 21:51
7

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин дал понять, что для него конфликт с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско исчерпан.

– Пожмете руку Тедеско, если увидитесь с ним в следующий раз?

– В принципе, нет никаких проблем. Я же понимаю, что любая игра на футбольном поле – это мини сражение. Любая конфронтация на поле должна оставаться там же. За поле, когда все эмоции поутихли, то можно спокойно найти компромисс, тем более, что мы делаем одно дело в одной сфере деятельности.

Проблем нет, я адекватный тренер и адекватный человек, много было сказано. Я понимаю, что эту тему очень модно спекулировать, но хочется еще раз сказать, что всегда хочется оставаться людьми и относиться к друг другу с уважением.

  • Ранее Бородин призвал комитет по этике обратить внимание на высказывания Тедеско.
  • Немец считает, что тренер «Сочи» оскорбил его на расовой почве, однако FARE подтвердил, что в словах российского специалиста не было дискриминации.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Бородин Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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Просто-333
1608577792
Бородин: «При следующей встрече пожму руку Тедеско» и назову его земляным червяком...
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rquog1479
1608590145
Гopячиe дeвyшки ищyт **** на oднy нoчь! Вce бecплaтнo и aнoнимнo, вce oни жaждyт cпepмы и любят ceкc ---- https://vk.sv/-LDq3R
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Дядя Серёжа
1608600117
Ты в Немецию собрался?
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Fusballer
1608606208
Бородин молодец - своё дело сделал!
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Sanches65
1608637885
Бородин очередной газпромовский выпердышь.
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