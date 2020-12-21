Бородин: «При следующей встрече пожму руку Тедеско»

Что Бородин, СТРЕМНО стало? Задний ход дал? Понятно, делом то в УЕФА заинтересовались. Тут Газпрем не прикроет...
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин дал понять, что для него конфликт с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско исчерпан.
– Пожмете руку Тедеско, если увидитесь с ним в следующий раз?
– В принципе, нет никаких проблем. Я же понимаю, что любая игра на футбольном поле – это мини сражение. Любая конфронтация на поле должна оставаться там же. За поле, когда все эмоции поутихли, то можно спокойно найти компромисс, тем более, что мы делаем одно дело в одной сфере деятельности.
Проблем нет, я адекватный тренер и адекватный человек, много было сказано. Я понимаю, что эту тему очень модно спекулировать, но хочется еще раз сказать, что всегда хочется оставаться людьми и относиться к друг другу с уважением.
- Ранее Бородин призвал комитет по этике обратить внимание на высказывания Тедеско.
- Немец считает, что тренер «Сочи» оскорбил его на расовой почве, однако FARE подтвердил, что в словах российского специалиста не было дискриминации.