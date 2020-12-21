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    Бородин: «При следующей встрече пожму руку Тедеско»

    Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин дал понять, что для него конфликт с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско исчерпан.

    – Пожмете руку Тедеско, если увидитесь с ним в следующий раз?

    – В принципе, нет никаких проблем. Я же понимаю, что любая игра на футбольном поле – это мини сражение. Любая конфронтация на поле должна оставаться там же. За поле, когда все эмоции поутихли, то можно спокойно найти компромисс, тем более, что мы делаем одно дело в одной сфере деятельности.

    Проблем нет, я адекватный тренер и адекватный человек, много было сказано. Я понимаю, что эту тему очень модно спекулировать, но хочется еще раз сказать, что всегда хочется оставаться людьми и относиться к друг другу с уважением.

    • Ранее Бородин призвал комитет по этике обратить внимание на высказывания Тедеско.
    • Немец считает, что тренер «Сочи» оскорбил его на расовой почве, однако FARE подтвердил, что в словах российского специалиста не было дискриминации.

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    Источник: Sport24

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    21.12.2020 21:51
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +4022

      Cleaner 2 часа назад

      Что Бородин, СТРЕМНО стало? Задний ход дал? Понятно, делом то в УЕФА заинтересовались. Тут Газпрем не прикроет...

      -1
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      ...
      Рейтинг: -49

      Nariman27 > Cleaner 1 час назад

      у лазурных все через задний ход)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1949

      alll-333 2 часа назад

      Бородин: «При следующей встрече пожму руку Тедеско» и назову его земляным червяком...

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