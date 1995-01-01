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    Григорьянц: «В FARE подтвердили, что высказывание Бородина не является ни расизмом, ни ксенофобией»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о реакции организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) на высказывание тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    Во время матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0) Бородин сказал Тедеско: «Это наша земля и наш Колизей».

    «Мы получили ответ из FARE, который подтвердил, что высказывание Бородина и то, что говорил Тедеско, не является ни расизмом, ни ксенофобией», – приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

    • Тедеско считает, что тренер «Сочи» Бородин оскорбил его на расовой почве.
    • Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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