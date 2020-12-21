Григорьянц: «В FARE подтвердили, что высказывание Бородина не является ни расизмом, ни ксенофобией»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о реакции организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) на высказывание тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Во время матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0) Бородин сказал Тедеско: «Это наша земля и наш Колизей».

«Мы получили ответ из FARE, который подтвердил, что высказывание Бородина и то, что говорил Тедеско, не является ни расизмом, ни ксенофобией», – приводит слова Григорьянца «Чемпионат».