Григорьянц: «В FARE подтвердили, что высказывание Бородина не является ни расизмом, ни ксенофобией»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о реакции организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) на высказывание тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Во время матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0) Бородин сказал Тедеско: «Это наша земля и наш Колизей».
«Мы получили ответ из FARE, который подтвердил, что высказывание Бородина и то, что говорил Тедеско, не является ни расизмом, ни ксенофобией», – приводит слова Григорьянца «Чемпионат».
- Тедеско считает, что тренер «Сочи» Бородин оскорбил его на расовой почве.
- Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками.
Источник: «Чемпионат»