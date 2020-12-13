Тедеско – об «эксцессе» в Сочи: «Спартак» любят не все, но такого я себе не представлял»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил с заявлением насчет матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Он вновь рассказал, что его оскорбили, а помощника ударили.

«Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день все забывается. Но не в этот раз.

То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса.

За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростертыми объятиями. Добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая. И даже зная, что не все любят «Спартак», я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен.

Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля.

Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Я надеюсь, что эта ситуация будет рассмотрена с должной серьезностью. И такое больше не повторится никогда. Потому что мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, — на футболе», – считает немец.

Расистское высказывание в адрес Тедеско допустил Дмитрий Бородин .

. В перепалке с Хинкелем участвовал Жоаозиньо .

. Вадим Евсеев, присутствовавший на месте событий, считает, что «Спартак» своей «истерией» отвлекает внимание от поражения.

«Спартак» обвиняет тренера «Сочи» в расизме, а Жоаозиньо – в драке. Краткий разбор