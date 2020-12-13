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    Тедеско – об «эксцессе» в Сочи: «Спартак» любят не все, но такого я себе не представлял»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил с заявлением насчет матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Он вновь рассказал, что его оскорбили, а помощника ударили.

    «Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день все забывается. Но не в этот раз.

    То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса.

    За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростертыми объятиями. Добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая. И даже зная, что не все любят «Спартак», я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен.

    Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля.

    Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Я надеюсь, что эта ситуация будет рассмотрена с должной серьезностью. И такое больше не повторится никогда. Потому что мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, — на футболе», – считает немец.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    13.12.2020 13:14
    Комментарии72
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 18 часов назад

      Валил бы ты с Рашки, надоел уже своей клоунадой и визгами. На какой европомойке его Федун нашел?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9715

      ilichkadr 23 часа назад

      Вот очень интересно, за какие/такие прегрешения Цорн так удружил Лёне!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1482

      geroin161 13 декабря, 19:05

      При Каррере Масимо, такой херни не было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      spam2009 13 декабря, 16:47

      Дал бы ты Тедеско ему в рожу, тебя бы поняли и поддержали, а так плакать, тьфу мля, позор

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      777+ 13 декабря, 16:25

      Мне плевать какой национальности Тедеско!
      Белый, черный, желтый или он родился от кузена,
      Он ведет себя как мелкий провокатор!
      И не нужно перед ним склоняться на колено!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +3349

      Кинстифа 13 декабря, 15:26

      А то что вы во 2 тайме пешком ходили. тоже Сочи и арбитр виноваты....??
      играть надо и не ныть.. Достали уже....

      9
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      Рейтинг: -401

      net zenit1967 > Кинстифа 20 часов назад

      вот это верно!чем больше нытья ,тем команда хуже играет!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1453

      Retiremen_VMF 13 декабря, 15:21

      Да, не было печали, купила баба порося...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1773

      docndoc 13 декабря, 15:21

      Возможно, я и ошибаюсь, но если бы Спартак чисто выиграл этот матч, то никакой возни и прочих скандалов просто бы не было. Очень неприятно, но почти каждое поражение Спартака теперь связано с каким-либо скандалом: судейским, расистским и т.д. и т.п. Играть надо, ребята. Полной самоотдачи не видать. По двум последним играм перед зимним перерывом у меня были плохие предчувствия, и они наполовину оправдались. Считаю, что хорошим итогом предстоящего выезда в Питер будет поражение не с разгромным счётом. Тренерский штаб занимается чем угодно, только не футболом.

      7
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      Рейтинг: +514

      Урия Гип 2 > docndoc 13 декабря, 18:47

      5:1 подойдёт?

      0
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      Рейтинг: +7392

      alp 13 декабря, 15:04

      подошел к челу, фигурально харкнул в него, и теперь возмущается, что получил в ответ.... фантастический кретин...

      10
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      Рейтинг: -1997

      Вот оно чё Михалыч > alp 13 декабря, 15:18

      Ну дык эта....Расизм то был.

      1
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 15:03

      Гнать его в зашей из Рашки. Только свинарник мог такое г-но пригласить!

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