Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско – об «эксцессе» в Сочи: «Спартак» любят не все, но такого я себе не представлял»

Тедеско – об «эксцессе» в Сочи: «Спартак» любят не все, но такого я себе не представлял»

13 декабря 2020, 13:14
58

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил с заявлением насчет матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Он вновь рассказал, что его оскорбили, а помощника ударили.

«Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день все забывается. Но не в этот раз.

То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса.

За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростертыми объятиями. Добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая. И даже зная, что не все любят «Спартак», я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен.

Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля.

Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Я надеюсь, что эта ситуация будет рассмотрена с должной серьезностью. И такое больше не повторится никогда. Потому что мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, — на футболе», – считает немец.

«Спартак» обвиняет тренера «Сочи» в расизме, а Жоаозиньо – в драке. Краткий разбор

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (58)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1607855734
Типичный евротрёп. Много общих слов, но как всегда без какой-либо конкретики. Как можно оскорбиться из-за происхождения? Если ты макаронник, то где бы ты не был, ты всегда остаешься ним.
Ответить
zra78
1607855931
Тут только руководство ФК Спартак поможет,поставив на место эту выскочку
Ответить
житель СПб
1607855935
Неадекватен. И ни слова о своей выходке во время матча, когда показывал пальцами намек на взятку - за что его НАДО было удалять. Ни слова критики о себе, о своей работе футбольной. Которые пока - не очень. Согласен с предыдущим высказыванием - "типичный евротреп".
Ответить
NewLife
1607856055
Просто Тед теперь узнал, что фк Сочи это не про футбол, а про создание банды олигархических наемышей для оправдания миллиардов на зимнюю инфраструктуру в субтропиках. У них нет болельщиков, так как их задача подмахивать синиту и провоцировать скандалы. Теперь должны покинуть второе место и выйти на первое по Fair Play.
Ответить
Бестолковый
1607856900
Как же достал этот бредовый психиоз Спартака по случаю и без. Может символика Спартака каким-то мистическим образом влияет на всех кто имеет какое-то отношение к клубу. Любая новость, касаемая Спартака, имеет какую-то неуравновешанную психологическую подоплеку, скандалы, увольнения, оскорбления, провокации. Клуб больных придурков, стремящихся из любого события создать ауру всеобщего сумашествия.
Ответить
ZEVS71
1607857618
Чмо, когда перед матчем с ЦСКА тебя просили одеть маску и не нарушать режим, что ты там кричал и бычился? Правильно тебе сказали, вали домой фриц!
Ответить
порт
1607860032
Чем его там кормят? Ну если что то не нравится, то можешь не продлевать контракт, и начинать потихоньку собирать вещи, а то ноешь как шалава.
Ответить
paracetamol
1607860988
Гнать его в зашей из Рашки. Только свинарник мог такое г-но пригласить!
Ответить
alp
1607861099
подошел к челу, фигурально харкнул в него, и теперь возмущается, что получил в ответ.... фантастический кретин...
Ответить
Кинстифа
1607862369
А то что вы во 2 тайме пешком ходили. тоже Сочи и арбитр виноваты....?? играть надо и не ныть.. Достали уже....
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Все новости
Все новости
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+