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    Жоаозиньо после матча подрался с тренером «Спартака» Хинкелем

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об инциденте после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Досталось его помощнику-соотечественнику.

    «Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Я понимаю, что это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе», – сообщил Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Оба тренера работают в России с прошлого года.
    • «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • «Сочи» занимает 5-е место.

    UPD: позже выяснилось (см. видео из твиттера «Матч ТВ»), что Хинкель подрался с игроком «Сочи» Жоаозиньо.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2020 19:01
    Комментарии55
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      Рейтинг: +3419

      InterMilLano1908 13 декабря, 04:19

      О боги какие тут дегенераты... щас бы в 2020 бить немцев и говорить мол за дедов.... просто ответ бошки насколько тупые недопатриоты у нас в стране

      0
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      Рейтинг: +2736

      general.lizyukov 13 декабря, 00:36

      Надо Жоазиньо самому их в расизме обвинить, пусть перед своим гребаным блм покрутятся ))))

      1
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      Рейтинг: +1453

      Retiremen_VMF 12 декабря, 23:40

      Мы тут в нашей стране играем так, как нас учат, стараемся, а Раси́зм это — совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. Существует и несколько более широкое определение расизма. Википедия. В общем Тедеско еще и не грамотный. Спасибо, что в терроризме не обвинил.

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      Рейтинг: +7392

      alp 12 декабря, 21:55

      терпилы

      0
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 12 декабря, 21:55

      По своим правилам мы и в Еврокубках играем. Результат известен. Если игрока, который ударил Хинкеля не дисквалифицируют матчей на 10, значит в Российском футболе куплено и продано уже все!..(((

      1
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      Рейтинг: +7392

      alp > Cleaner 12 декабря, 21:56

      а ты не допускаешь, что хинкель сам напросился на хук?

      2
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      ...
      Рейтинг: +3913

      Cleaner > alp 12 декабря, 22:00

      Нет. Это распущенность команды Сочи(Зенит-2) и ничего больше.

      -2
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      Рейтинг: +7392

      alp > Cleaner 12 декабря, 22:01

      откуда инфа?

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      Рейтинг: +3913

      Cleaner > alp 12 декабря, 22:04

      Оттуда.) Ссылка на Бриллиантовую руку...

      0
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      Рейтинг: +7392

      alp > Cleaner 12 декабря, 22:06

      из серии "потому что"... не серьезно!

      2
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner > alp 12 декабря, 22:09

      А если серьезно, то погуглите откуда и как формировался клуб Сочи.

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      ...
      Рейтинг: +10237

      JTherry > alp 12 декабря, 22:12

      Максимальное наказание, которое грозит Бородину в случае признания его вины согласно ст. 121 п.1 дисциплинарного регламента РФС – дисквалификация на 10 матчей и штраф в соответствии с пунктом 44 приложения к регламенту РФС

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      Рейтинг: +7392

      alp > JTherry 12 декабря, 22:28

      а какое максимальное наказание грозит тедеско за провокацию? тедеско = матераци

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      Рейтинг: +10237

      JTherry > alp 12 декабря, 22:52

      никакое, потому что провокации не было... после отмененного гола Ларссона, Бородин в резкой форме дал понять Тедеско, что он находится в чужой стране и нечего тут возмущаться чем бы то ни было: судейством, игрой соперников его команды не по правилам и т.д., скромнее, мол, нужно быть.... в подтрибунке у Тедеско и Джанаева произошла перепалка, а Жоазиньо оказал физическое воздействие на Хинкеля, про это Тедеско и сказал на пресс-конференции... и кто здесь Матерацци?

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      Рейтинг: +22367

      пьяныйхоровод > JTherry 12 декабря, 23:08

      Вполне ожидаемая интерпретация . Может Бородил дал понять , что Тодеско может у себя на стадионе давать указания арбитрам , а здесь домашняя арена ФК Сочи и не прокатит .

      0
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      Рейтинг: +10237

      JTherry > пьяныйхоровод 12 декабря, 23:14

      на счет "давать указания арбитрам" ты серьезно? когда это Тедеско давал такие "указания"? ему желтых и красных карточек больше, чем остальным тренерам РПЛ, показали эти самые "арбитры"... Тед вполне отдает отчет под чью дудку пляшут "арбитры")

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      Рейтинг: +22367

      пьяныйхоровод > JTherry 12 декабря, 23:18

      Тык за что карточек то он нахватал ? За дебаты с арбитром ? Или за то что курил на стадионе во время матча ?

      0
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      Рейтинг: +2402

      Кузьмич на трибуне 12 декабря, 21:45

      Ай да Жорик. Ай да смельчак. такой маленький ....Не уж то и вправду пиханул Андреаса Хинкеля. Смельчак однако. Российский паспорт заставляет отстаивать вторую Родину от немцев.

      2
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      ...
      Рейтинг: +602

      Вальдемар IV > Кузьмич на трибуне 12 декабря, 22:09

      просрал паркодел его, он и то лучше кайо сыграл, тоже насильно в защитники когда ставили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2259

      Nerlinger 12 декабря, 21:17

      Немцы в свинарник за салом зашли ?

      3
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 12 декабря, 21:14

      Такой маленький, а такого здорового побил. Он же россиянин сейчас, а русские не сдаются, когда их обзывают. Раз - и в поганое фрицевское рыло. Молодец!

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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 12 декабря, 21:08

      Стыдно за свиней, не умеют достойно проигрывать!

      6
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      Рейтинг: +2072

      swot1205 12 декабря, 20:01

      чубака обосанная, а не жаозиньо

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