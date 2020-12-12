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  • Жоаозиньо после матча подрался с тренером «Спартака» Хинкелем

Жоаозиньо после матча подрался с тренером «Спартака» Хинкелем

12 декабря 2020, 19:01
44

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об инциденте после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Досталось его помощнику-соотечественнику.

«Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Я понимаю, что это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе», – сообщил Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Оба тренера работают в России с прошлого года.
  • «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
  • «Сочи» занимает 5-е место.

UPD: позже выяснилось (см. видео из твиттера «Матч ТВ»), что Хинкель подрался с игроком «Сочи» Жоаозиньо.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Германия. Бундеслига Сочи Спартак
Комментарии (44)
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Nerlinger
1607789060
Он там хинкалями тухлыми Свиными торговал, вот и схлопотал
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vladik12
1607789531
Да в этом "Сочи" те еще неандертальцы играют, извините.
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55together
1607789626
Если Хинкель немец (значит потомок фашистов), то правильно сделал
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Ден 781
1607789963
Жоазинья напал на белого, расист ука
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Krasnodar 123
1607789990
Молодец Жора!!! По другому видно этот Хенкель 190 не понимает!
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Krasnodar 123
1607790678
Это был удар БЫКА, пусть и бывшего!!!
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Владислав Vlad
1607790696
Я понимаю, что это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вот это верные слова. В РПЛ свои правила. Поэтому и обкакиваемся в Европе.
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JTherry
1607791663
Тедеско: "В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья все видел"... собственно именно эта фраза получила дальнейшее развитие с дракой Жоазиньо... если бы на месте Тедеско был представитель зенита, то всё закончилось бы техническим поражением и дисквалификацией стадиона...
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Ганнибал Лектор
1607791975
Вроде всегда спокойным был это афророссиянин, в отличие от того же Ари. Может Хинкель что-то сказал? Что-то расистское...
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swot1205
1607792488
чубака обосанная, а не жаозиньо
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