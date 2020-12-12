Жоаозиньо после матча подрался с тренером «Спартака» Хинкелем

О боги какие тут дегенераты... щас бы в 2020 бить немцев и говорить мол за дедов.... просто ответ бошки насколько тупые недопатриоты у нас в стране
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об инциденте после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Досталось его помощнику-соотечественнику.
«Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Я понимаю, что это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе», – сообщил Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Оба тренера работают в России с прошлого года.
- «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
- «Сочи» занимает 5-е место.
UPD: позже выяснилось (см. видео из твиттера «Матч ТВ»), что Хинкель подрался с игроком «Сочи» Жоаозиньо.
Матч «Сочи» и «Спартака» снова закончился скандаломВ подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперниковНу и жесть:https://t.co/8gGQ9X27wL pic.twitter.com/s7a4WiDKgm— Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2020