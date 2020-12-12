Жоаозиньо после матча подрался с тренером «Спартака» Хинкелем

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об инциденте после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Досталось его помощнику-соотечественнику.

«Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Я понимаю, что это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе», – сообщил Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

Оба тренера работают в России с прошлого года.

«Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

«Сочи» занимает 5-е место.

UPD: позже выяснилось (см. видео из твиттера «Матч ТВ»), что Хинкель подрался с игроком «Сочи» Жоаозиньо.