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    Корнеев высказался о проблемах Чалова

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что проблемы нападающего ПАОК Федора Чалова начнут исправляться, когда он забьет 2-3 мяча.

    «Наверное, не лучший у него период именно ментально. Потому что физически он хорош. Но когда не забиваешь долго, то бывают такие моменты. Ему просто надо заковырять пару‑тройку голов, и все посыпется своим чередом», – сказал Корнеев.

    • 26‑летний Чалов провел за ПАОК 17 матчей в нынешнем сезоне, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • Россиянин перешел в греческий клуб из ЦСКА в августе этого года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:12
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    Комментарии (1)
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    andr45
    1732259173
    Такое впечатление=, что этого никчемушника и неудачника хотят и с Матч ТВ выгнать. Иначе трудно объяснить активность этой бестолочи в печатных СМИ. Да и *удак Черданцев носится с идеей достойной его безмозглой башки, пристроить Игорька спортдиром куда-нибудь)
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