Корнеев высказался о проблемах Чалова

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что проблемы нападающего ПАОК Федора Чалова начнут исправляться, когда он забьет 2-3 мяча.

«Наверное, не лучший у него период именно ментально. Потому что физически он хорош. Но когда не забиваешь долго, то бывают такие моменты. Ему просто надо заковырять пару‑тройку голов, и все посыпется своим чередом», – сказал Корнеев.

26‑летний Чалов провел за ПАОК 17 матчей в нынешнем сезоне, забил 1 гол, отдал 2 передачи.

Россиянин перешел в греческий клуб из ЦСКА в августе этого года.

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