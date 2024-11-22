Акинфеев: «У меня нет нормального колена и жизни»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подробно рассказал о проблемах с коленом.

– Ваш первый тренер Павел Коваль в 2018-м году говорил: «Игорь уже основательно покалечен. Сам-то выдерживает, а вот колено – нет. Всю жизнь его лечит»

– Ну да, так и есть. Чтоб вы понимали, после второй операции у меня артрит 4-й степени.

– Что это значит?

– Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена и жизни.

С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом – обязательно в зал. И так каждый день.

Перед тренировками и играми разминаюсь по полтора часа. Если на улице холодно, обязательно использую согревающие мази.

После нагрузок идет восстановление – лед, ванны. Но это не спасает, колено все равно болит.

Только я знаю, какую работу проделываю, чтобы просто выходить на поле. Поэтому когда пишут, что я пропускаю тренировки, мне становится смешно. А иногда и пинка хочется дать разок, чтобы больше не писали такую чушь.

– Во время матчей колено дает о себе знать?

– Бывает. Левая нога у меня до конца не гнется. В каких-то моментах не могу на нее перевалиться, чтобы отбить добивание.

Из-за того, что хрящей нет, кости бьются друг об друга, нет эластичности сустава. С каждым годом делать резкие движения становится все труднее.

– Уже думали, что будет в старости?

– Каждый доживет до своего времени и умрет.

– Мы сейчас больше про колено.

– Сейчас об этом не думаю, смысл? Если окажусь перед выбором – делать новую операцию или нет – буду думать. А пока так далеко не смотрю.

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