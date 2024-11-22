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    • Экс-президент «Локомотива» – о «Спартаке»: «Пока рано говорить, что команда вышла из кризиса»

    Экс-президент «Локомотива» – о «Спартаке»: «Пока рано говорить, что команда вышла из кризиса»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча красно-зеленых со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

    «В последних матчах «Спартак» показывал неплохие результаты, но пока рано говорить, что команда совсем вышла из кризиса. Все-таки победы были одержаны над очень слабыми на тот момент «Пари Нижний Новгород» (2:0) и «Акроном» (4:0), а также в очень посредственном дерби с ЦСКА (2:0), который сейчас выглядит сильно слабее «Локомотива».

    Железнодорожники все равно сохраняют свой высокий игровой уровень, плюс прибавили в характере, как показали победы на последних минутах над «Рубином» (1:0) и «Факелом» (2:1). И их лидеры – Алексей Батраков, Сергей Пиняев и Илья Самошников – сейчас в хорошей форме, что показал и матч сборной России против Сирии (4:0), в котором они были лучшими.

    Так что по игре «Локомотив» фаворит, но «Спартак» может за счет характера победить, если железнодорожники где-то расслабятся, или за счет каких-то случайных ошибок соперника. Дерби – дело такое, что на отдельный матч может хорошо настроиться и более слабая команда», – сказал Наумов.

    • Матч «Спартак»«Локомотив» пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.
    • В игре первого круга красно-зеленые победили ссо счетом 3:1.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1732275600
    А каком кризисе он говорит, это лучшие дни для болельщиков срамтака, просто фантастика!
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