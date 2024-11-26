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    • Григорян: «Спартак» в матче с «Локомотивом» был похож на «Барселону»

    Григорян: «Спартак» в матче с «Локомотивом» был похож на «Барселону»

    Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян оценил игру «Спартака» в 16-м туре РПЛ против «Локомотива» (5:2).

    «Надо признать, что Станкович думал долго, соображал, экспериментировал. Что «Спартак» показывал в последних турах и в матче с «Локомотивом», было даже похоже на «Барселону».

    Я не перехожу от жeсткой критики к восторженности, но констатирую факт: «Спартак» был невероятно хорош», – сказал Григорян.

    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
    • На этой неделе команда сыграет с «Ростовом» и «Краснодаром».
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (9)
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    Литейный 4 (returned)
    1732598450
    В следующем туре Спартак будет похож на ФК Кукеси из Албании. Гыгыгы
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    ilich55
    1732599777
    Похож хряк на ёжа, да щетина не та..........
    Ответить
    Mirak92
    1732600015
    По канону все смотрю. Раз победили, все пиз..ц!!!
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    Айболид
    1732602440
    Григорян очень в тарасофку хочет трудоустроится . Поэтому засунул свой язык , хрякам в задницу на максимальную глубину )))))))))))
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    alp
    1732602457
    сравнить спартак с барселоной, это как сравнивать ж..у с пальцем...
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    Тинез Розоп
    1732602849
    Вам тут всем , лишь бы обосрать. А если по существу , то игра получше , чем у всех в РПЛ...
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