Григорян: «Спартак» в матче с «Локомотивом» был похож на «Барселону»

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян оценил игру «Спартака» в 16-м туре РПЛ против «Локомотива» (5:2).

«Надо признать, что Станкович думал долго, соображал, экспериментировал. Что «Спартак» показывал в последних турах и в матче с «Локомотивом», было даже похоже на «Барселону».

Я не перехожу от жeсткой критики к восторженности, но констатирую факт: «Спартак» был невероятно хорош», – сказал Григорян.

«Спартак» идет в РПЛ 4-м.

На этой неделе команда сыграет с «Ростовом» и «Краснодаром».

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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