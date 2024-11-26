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  • Названа сумма премиальных для игроков «Спартака» за победу над «Локомотивом»

Названа сумма премиальных для игроков «Спартака» за победу над «Локомотивом»

26 ноября 2024, 11:54
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Игроки «Спартака» после матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2) получили двойные премиальные. По данным журналиста Ивана Карпова, футболистам досталось по 840 тысяч рублей. Команду не предупреждали об этом заранее. Ей сообщили об увеличении суммы уже в раздевалке после матча.

Введенная в клубе после 7-го тура система предполагает, что стандартные премиальные равняются 420 тысячам рублей для тех, кто вышел в стартовом составе. Появившимся на замену достается – по 200 тысяч. Тем, кто остался в запасе – по 87 тысяч.

По 7-й тур включительно в «Спартаке» использовалась иная система с накопительным эффектом. Игроки получали по 500 тысяч рублей за выигрыш матча. Каждая следующая победа добавляла 100 тысяч к предыдущей сумме. За 3-й выигрыш подряд, например, игроки получали бы уже по 700 тысяч рублей.

  • Голы у «Спартака» в матче с «Локомотивом» забили Манфред Угальде (10-я, 21-я, 34-я, 73-я минуты) и Эсекьель Барко (80-я). У красно-зеленых отличились Сергей Пиняев (55-я) и Жерзино Ньямси (63-я).
  • «Спартак» сейчас вышел на 4-е место в РПЛ с 31 очком.
  • В первых семи турах красно-белые одержали четыре победы, но лишь раз выиграли два матча подряд.
  • Сейчас «Спартак» победил в четырех встречах подряд в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (2)
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Дубина
1732614513
А у аля-бзянита эти цифры в евро))))
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