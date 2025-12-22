Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Локомотив
Жерзино Ньямси
€ 3,50 млн
Жерзино Ньямси
Локомотив
22 января 1997 (29)
#5 | Защитник
194 см
Камерун
Статистика
Новости
Трансферы
«Локомотив» сыграет с «Балтикой» без Батракова
1 мая
3
Ньямси назвал лучшего российского футболиста
7 февраля
Игроков «Локомотива» сравнили с транспортом: «Мерседес, Боинг, БелАЗ»
6 января
8 игроков из российских клубов заявлены на Кубок Африки
2025.12.22 13:40
1
Фото
Игроки «Спартака» и «Локомотива» вызваны в сборную Камеруна на Кубок Африки
2025.12.02 10:58
3
Игрок «Локомотива» поздравил Дембеле с получением «Золотого мяча»
2025.09.28 15:15
6 игроков «Зенита» попали в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
2025.09.18 15:30
6
«Локомотив» близок к продаже 5-миллионного легионера
2025.09.03 19:00
1
Фото
Ливай из «Спартака» сильнее всех упал в цене в РПЛ по версии Transfermarkt
2025.06.04 16:29
8
Названы условия для перехода Джикии в «Локомотив»
2025.06.03 12:04
1
Легионер «Локомотива» назвал россиянина, который смог бы заиграть в Лиге 1
2025.03.21 13:36
Ньямси может сменить «Локомотив» на Серию А
2025.02.28 22:38
1
Легионеру «Локомотива» не понравился холодец: «Довольно специфичное блюдо»
2025.02.26 22:39
2
Мостовой назвал трех лучших защитников РПЛ
2024.12.15 22:35
4
10 самых подорожавших игроков РПЛ
2024.12.13 00:29
2
Ньямси рассказал об усталости игроков «Локомотива»
2024.12.06 13:33
1
«Динамо» обратится в ЭСК РФС по итогам дерби с «Локомотивом»
2024.11.28 23:48
2
Только 5 полевых игроков провели все матчи 1-го круга РПЛ без замен
2024.11.14 10:35
Защитник «Локомотива» Ньямси назвал любимые русские блюда
2024.11.04 22:10
Ньямси оценил шансы «Локомотива» на чемпионство
2024.08.31 12:17
ЭСК РФС вынес вердикт по неназначенному пенальти в матче «Локомотив» – «Ростов»
2024.08.30 20:00
9
Экс-арбитр Федотов проанализировал спорный момент в матче «Локомотив» – «Ростов»
2024.08.26 22:25
3
Ньямси раскрыл секрет успешного старта «Локо» в сезоне
2024.08.13 09:27
Ньямси – третий защитник в истории «Локо», оформивший дубль в XXI веке
2024.08.05 00:55
1
Ньямси: «Локомотив» – конкурент «Зенита» в борьбе за титул РПЛ»
2024.07.21 15:20
5
Защитник «Локомотива» Ньямси сравнил уровень РПЛ и чемпионата Франции
2024.05.07 17:26
Ньямси сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем
2024.05.02 17:12
Ньямси ответил, готов ли Глушенков к «Барселоне»
2024.04.30 20:22
1
Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, в чем Москва лучше Парижа
2024.04.29 14:14
Зимний новичок «Локомотива» рискует пропустить остаток сезона
2024.04.01 16:49
1
1
2
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
1
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
2
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
2
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+