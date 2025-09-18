6 игроков «Зенита» попали в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате России.
В десятку самых подешевевших футболистов РПЛ попали шесть представителей «Зенита», а также игроки «Спартака», «Динамо» и «Локомотива».
- Жерсон («Зенит») – 22 млн евро (– 3 млн евро);
- Максим Глушенков («Зенит») – 12 млн евро (– 2 млн евро);
- Лусиано Гонду («Зенит») – 10 млн евро (– 2 млн евро);
- Александер Джику («Спартак») – 5 млн евро (– 1,5 млн евро);
- Нино («Зенит») – 10 млн евро (– 1 млн евро);
- Страхиня Эракович («Зенит») – 8 млн евро (– 1 млн евро);
- Максим Осипенко («Динамо») – 4 млн евро (– 1 млн евро);
- Жерзино Ньямси («Локомотив») – 4 млн евро (– 1 млн евро);
- Муми Нгамале («Динамо») – 3,5 млн евро (– 0,5 млн евро);
- Евгений Латышонок («Зенит») – 3,5 млн евро (– 0,5 млн евро).
Источник: Transfermarkt