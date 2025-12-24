Петржела прокомментировал информацию о своем серьезном психическом заболевании

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию, что страдает лудоманией.

– Владислав Радимов высказался о том, что вы являетесь лудоманом. Осталась ли у вас до сих страсть к азартным играм?

– Я был однажды в казино в Монако, и не раз играл в Санкт-Петербурге. Но я не лудоман! Последний раз играл в казино лет двадцать назад, это было как раз в Петербурге. Было свободное время, почему не сходить?

Из футболистов «Зенита» в казино редко играли Аршавин и тот же Радимов. Все русские футболисты любили играть в покер, но чаще всего со мной ходил играть переводчик Иван Жидков. Но еще раз повторю: я не лудоман, двадцать лет этим не занимаюсь, и это никак не мешало моей тренерской работе.