Радимов раскрыл тренера «Зенита», страдавшего лудоманией

Владислав Радимов и Леонид Слуцкий посетили Монако и поговорили на тему казино.

Владислав Радимов: Викторович, ты часто бывал в казино?

Леонид Слуцкий: Слушай, на самом деле раньше вообще никогда. Но я ездил в Макао, я был в Вегасе. Я не часто бывал, в отличие от тебя, как понимаю.

Владислав Радимов: У меня, значит, когда пошла большая зарплата, я стал очень часто ходить в казино. Но я ходил туда не столько, сколько выиграть, сколько провести время с друзьями. Хотелось поговорить, пообщаться и так далее. И в этом плане я ходил в те казино, которые не 24 часа в сутки. То есть, если оно закрывается в четыре, в пять, в шесть, у нас была такая традиция: в шесть утра тот, кто больше всех выигрывал – через дорогу была бочка, – обязан был всех накормить и заплатить.

Леонид Слуцкий: Ну, прикольная, на самом деле, история. А я тебе могу сказать, что я от первый раз, когда был в Вегасе, пошел на то, что нельзя быть в Вегасе и не сходить. А потом мы в Макао летали с Васей Березуцким, и Вася научил меня такой истории, знаешь: я всегда менял ту сумму, которую не жалко проиграть, и уходил либо удваивая ее, или проигрывая ее. То есть, на самом деле, я не азартный. А ты прямо азартный, сидел и мог все потратить?

Владислав Радимов: Я всегда хотел выигрывать, да, и бывало, что проигрывал все за ночь, проигрывал много. Ну, понятно, что в пределах разумного, но мог позволить себе.

Леонид Слуцкий: А во что ты играл вообще?

Владислав Радимов: В покер, только в покер. Рулетку я вообще не понимал. Я тебе сейчас расскажу про Петржелу.

Леонид Слуцкий: Он [Петржела] – вообще лудоман?

Владислав Радимов: Про него говорили так. В Питере, по дороге на базу, было маленькое казино на первом этаже. И по мере того, как карьера Петержелы продолжалась в «Зените», оно расстроилось – второй, третий этаж. И мы все время смеялись, говорили, что пан имеет отношение к этому. Но он и сам не скрывал, что он очень часто играет и что страдал лудоманией.

Леонид Слуцкий: Слушай, скажи, пожалуйста, а вот это сказывалось на его профессиональной деятельности или все-таки нет? Вот как тебе казалось?

Владислав Радимов: Конечно же, это мешало команде, это факт. И в этом плане, думаю, как раз сама карьера Петержелы в России... Потому что после того, что он сделал в «Зените», он должен был быть востребован во многих командах, да? А она закончилась.