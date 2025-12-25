Введите ваш ник на сайте
«Спартак» выпустил новогодний фильм об исчезновении клуба

Сегодня, 15:10
4

«Спартак» опубликовал новогоднее видео под названием «Мир без «Спартака».

В нем болельщик красно-белых, которого сыграл актeр Сергей Лавыгин, после поражения любимого клуба сказал: «Лучше бы этого «Спартака» вообще не было», и его фраза волшебным образом претворилась в жизнь.

В фильме поучаствовали игроки «Спартака». Александр Максименко был в нем певцом, Александр Довбня – комиком, Даниил Денисов – претендентом на чемпионский пояс в смешанных единоборствах, а Манфред Угальде и Пабло Солари – актерами мелодрамы.

Александр Мостовой был в видео ведущим телемагазина. Также на телефоне у главного героя появляется сообщение, что Илья Мэддисон назначен главным тренером «Динамо». В фильме появляется и баннер с Венделом, Жерсоном и Дугласом Сантосом, под которым написано «народная команда» и «гордость российского футбола!»

В конце ролика фанат красно-белых с помощью Деда Мороза вернул свой любимый клуб в реальность.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Спартак Довбня Александр Максименко Александр Денисов Даниил Угальде Манфред Солари Пабло Мостовой Александр
СильныйМозг
1766666071
Уже стыдно за этот фильм.
Good_win_ФКСМ
1766666416
Молодцы, самоирония , юмор - это хорошие качества. Да и ролик вышел достойным... порадовали ;)
