Игрок «Зенита» высказался о бесах в голове Глушенкова

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал поведение своего одноклубника – нападающего Максима Глушенкова.
– У многих болельщиков складывается ощущение, что Максим Глушенков немного на своей волне. Какое у тебя с ним общение?
– Все знают, что Макс своеобразный парень. У него свои бесы в голове. Он может выдать феноменальный матч, а в другом матче у него не идет игра. Но все равно у него всегда одно настроение.
– Ты понимаешь, почему он не празднует голы?
– Я даже не заметил этого. Когда он гол забивает, нам сначала надо добежать до него. Но мы кричим ему «Браво».
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 21 матч за «Зенит», забил 10 голов, сделал 7 ассистов.
- Нападающий выступает за петербуржцев с лета 2024 года.
Источник: Metaratings.ru