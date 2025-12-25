Игрок «Зенита» высказался о бесах в голове Глушенкова

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал поведение своего одноклубника – нападающего Максима Глушенкова.

– У многих болельщиков складывается ощущение, что Максим Глушенков немного на своей волне. Какое у тебя с ним общение?

– Все знают, что Макс своеобразный парень. У него свои бесы в голове. Он может выдать феноменальный матч, а в другом матче у него не идет игра. Но все равно у него всегда одно настроение.

– Ты понимаешь, почему он не празднует голы?

– Я даже не заметил этого. Когда он гол забивает, нам сначала надо добежать до него. Но мы кричим ему «Браво».