Игрок «Зенита» высказался о бесах в голове Глушенкова

Сегодня, 15:46
6

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал поведение своего одноклубника – нападающего Максима Глушенкова.

– У многих болельщиков складывается ощущение, что Максим Глушенков немного на своей волне. Какое у тебя с ним общение?

– Все знают, что Макс своеобразный парень. У него свои бесы в голове. Он может выдать феноменальный матч, а в другом матче у него не идет игра. Но все равно у него всегда одно настроение.

– Ты понимаешь, почему он не празднует голы?

– Я даже не заметил этого. Когда он гол забивает, нам сначала надо добежать до него. Но мы кричим ему «Браво».

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 21 матч за «Зенит», забил 10 голов, сделал 7 ассистов.
  • Нападающий выступает за петербуржцев с лета 2024 года.

Красногвардейчик
1766669540
У многих болельщиков складывается ощущение, что Максим Глушенков немного на своей волне. ======================= Да практически у всех...достаточно взглянуть на это подобие лица, не изуродованное интеллектом))) хотя и у узкоплёночного Нуралы, то же)) два сапога
Ответить
alefreddy
1766671736
потому и не прижился в других командах кроме болотных
Ответить
Taps
1766672667
Лупоглазый псих ... Будет второй Денисов, тот всё воду мутил.
Ответить
sochi-2013
1766676995
скорее тараканы
Ответить
