«Локомотив» планирует избавиться от российского защитника

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов, вероятно, вскоре покинет команду.

«Локомотив» намерен избавиться от Ненахова в ближайшее трансферное окно.

Футболист не вписывается в игровые планы и схему Михаила Галактионова. К тому же, он проиграл борьбу за место в составе Александру Сильянову, хотя в начале сезона считался основным правым защитником красно-зелeных. При этом у «Локомотива» наблюдается дефицит игроков на данную позицию», – написал источник.