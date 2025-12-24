«Локомотив» планирует избавиться от российского защитника

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов, вероятно, вскоре покинет команду.
«Локомотив» намерен избавиться от Ненахова в ближайшее трансферное окно.
Футболист не вписывается в игровые планы и схему Михаила Галактионова. К тому же, он проиграл борьбу за место в составе Александру Сильянову, хотя в начале сезона считался основным правым защитником красно-зелeных. При этом у «Локомотива» наблюдается дефицит игроков на данную позицию», – написал источник.
- Ненахов выступает за «Локо» с 2021 года.
- Всего он провeл в составе «железнодорожников» 132 матча.
- Контракт защитника с москвичами действует до 2028 года.
Источник: телеграм-канал Sport Baza