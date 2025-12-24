Комбаров обнаружил в «Спартаке» игрока, похожего на Промеса

Бывший латераль «Спартака» Дмитрий Комбаров сравнил нападающего команды Пабло Солари с Квинси Промесом.

«По последним играм можно выделить Солари. Становится ярковыраженным лидером. Сильнее ли он Промеса? Он ещe не так долго в команде находится. Тот сезон был адаптационным. Сейчас он уже начинает раскрываться, где-то берeт игру на себя, как это делал Промес.

Солари, думаю, понял чемпионат, адаптировался к Москве. Это очень важно, потому что многие факторы влияют. Бытовые вопросы тоже влияют на то, как футболист будет раскрываться. Видимо, сейчас пришло время, и ему в «Спартаке», в России, в Москве комфортно. Поэтому он становится лидером», – сказал Комбаров.