Губерниев прокомментировал скорое назначение Карседо в «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о желании «Спартака» назначить на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».
- Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».
- Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.
- Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.
«Ключевое – что Карседо из «Пафоса». Пафосно возглавит «Спартак», пафосно всe профукает, пафосно получит деньги, пафосно поедет обратно. Круговорот тренеров в природе «Спартака», – сказал Губерниев.
Источник: «Чемпионат»