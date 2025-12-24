Червиченко: «Заболотного подписали в «Спартак» либо жулики, либо непрофессионалы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем команды Антоне Заболотном.

«Для меня абсолютно непонятно, как можно было позвать в «Спартак» Заболотного и Самошникова. Не знаю, может, хотели рассмешить кого-то или расписаться в собственном непрофессионализме. У этих ребят нет уровня и потенциала для того, чтобы потом вместе с командой рассказывать сказки про чемпионские амбиции.

Тот, кто делает такой выбор, – либо жулик, либо непрофессионал. Меня больше даже не сами спортсмены возмущают, а то, что там сидят такие люди, которые умудряются такой выбор делать», – сказал Червиченко.