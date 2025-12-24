Составлен тактический портрет предполагаемого нового тренера «Спартака»

Аналитик кипрского «Ариса» Юрий Динабургский подробно рассказал о тактических воззрениях главного тренера «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо.

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».

Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.

Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«То, что Хуан – ученик и многолетний помощник Эмери, и без меня известно. В «Пафосе» Карседо построил достаточно интересную игру – в том смысле, что по ходу дела адаптировал еe под имеющихся исполнителей. В этом клубе ему изначально дали карт-бланш на развитие испанской манеры игры. Но при этом в выборе футболистов Карседо вообще не участвовал. Поэтому и состав, как показалось со стороны, не совсем соответствовал его первоначальным ожиданиям. Тем не менее Карседо попытался построить игровую модель, подразумевающую контроль мяча, владение, долгие фазы позиционной атаки. Однако быстро понял, что это не особенно работает и, в общем-то, не нужно. Состав был больше заточен под физическую, достаточно прямолинейную игру. Плюс именно такой футбол мог помочь в еврокубках, что в итоге и случилось.

Состав у «Пафоса» достаточно приличный: в основном игроки с опытом серьeзных лиг. Тот же Лукассен много где поиграл. Давида Луиса вообще все знают. В полузащите и нападении тоже есть несколько интересных ребят, поигравших в качественных европейских чемпионатах. В «Пафосе» Карседо построил определeнную версию 4-3-3, заточенную на прессинг и контрпрессинг. Команда активно начинает прессинговать соперника после потери и таким образом создаeт большинство моментов: при возврате мяча быстро переходит в контратаку и за счeт качества исполнителей завершает. Очень хорошо реализуют моменты. Это вообще их главная отличительная черта: игроки не спешат, понимая, что два-три шанса за матч у них будет и их надо просто использовать.

В итоге от изначальной идеи позиционного футбола Карседо пришeл к манере той же «Астон Виллы» Эмери, игре более прагматичной, построенной на переходах. Но при этом игроки в состоянии и подержать мяч. «Пафос» часто пользуется одним и тем же механизмом, когда левый защитник поднимается очень высоко, один из опорников спускается в нижнюю тройку, к двум другим центральным защитникам, и разыгрывает мяч оттуда. У «Пафоса» есть креативная «шестeрка», который умеет это делать. Благодаря этому схема ситуативно трансформируется в 3-4-3. Модель у Карседо очень адаптивная, но команда не стремится к долгому контролю мяча – предпочитает быстрые переходы, забегания защитников за спину. Именно в такой манере «Пафос» забил оба гола «Арису», реализовав два момента из двух. Всe что было – забили», – рассказал Динабургский.