В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026, ЦСКА избавился от легионера, «Зенит» нацелился на игрока сборной России и другие новости

«Ахмат» может купить Джикию за миллион евро – есть реакция клуба и агента

«Реал» отказался от самого дорогого трансфера в истории футбола

ЦСКА избавился от еще одного аргентинца

Хаби Алонсо готов прервать отпуск только ради одного клуба

«Зенит» может выкупить форварда сборной России

В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026

Легионер «Краснодара» согласился перейти в другой клуб

ЦСКА выполнил требования по трансферу Адриэлсона, но не смог подписать защитника

«Динамо» оформит мощный трансфер россиянина и усилится бразильцем

Мбаппе повторил рекорд Роналду в ЛЧ и еще одно достижение

Бубнов сообщил о хронической травме новичка «Зенита»

«Жирона» объявила о переходе тер Стегена

«Реал» разнес «Монако» с Головиным, «Буде-Глимт» Хайкина хлопнул «Манчестер Сити», «ПСЖ» без Сафонова проиграл «Спортингу» в Лиге чемпионов