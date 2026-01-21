В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026, ЦСКА избавился от легионера, «Зенит» нацелился на игрока сборной России и другие новости

«Ахмат» может купить Джикию за миллион евро – есть реакция клуба и агента
«Реал» отказался от самого дорогого трансфера в истории футбола
ЦСКА избавился от еще одного аргентинца
Хаби Алонсо готов прервать отпуск только ради одного клуба
«Зенит» может выкупить форварда сборной России
В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026
Легионер «Краснодара» согласился перейти в другой клуб
ЦСКА выполнил требования по трансферу Адриэлсона, но не смог подписать защитника
«Динамо» оформит мощный трансфер россиянина и усилится бразильцем
Мбаппе повторил рекорд Роналду в ЛЧ и еще одно достижение
Бубнов сообщил о хронической травме новичка «Зенита»
«Жирона» объявила о переходе тер Стегена
«Реал» разнес «Монако» с Головиным, «Буде-Глимт» Хайкина хлопнул «Манчестер Сити», «ПСЖ» без Сафонова проиграл «Спортингу» в Лиге чемпионов