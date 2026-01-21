Лига чемпионов. «ПСЖ» без Сафонова проиграл «Спортингу», «Арсенал» победил «Интер» и другие результаты

Завершились еще шесть матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«ПСЖ» потерпел неожиданное поражение от «Спортинга» – 1:2. Российский вратарь Матвей Сафонов не играл из-за перелома руки.
«Арсенал» на выезде был сильнее «Интера». Габриэль Жезус оформил дубль, забив в ЛЧ впервые за 783 дня.
Лига чемпионов. 7 тур
Спортинг - ПСЖ - 2:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Суарес, 74; 1:1 - Х. Кварацхелия, 79; 2:1 - Л. Суарес, 90.
Копенгаген - Наполи - 1:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - С. Мактоминей, 39; 1:1 - Д. Ларссон, 72.
Удаления: Т. Делэни, 35 - нет.
Незабитые пенальти: Д. Ларссон, 71 - нет.
Вильярреал - Аякс - 1:2 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Т. Олувасейи, 49; 1:1 - О. Глух, 61; 1:2 - О. Валакер Эдвардсен, 90.
Олимпиакос - Байер - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Коштинья, 2; 2:0 - М. Тареми, 45+1.
Тоттенхэм - Боруссия Д - 2:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Ромеро, 14; 2:0 - Д. Соланке, 37.
Удаления: нет - Д. Свенссон, 24.
Интер - Арсенал - 1:3 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Г. Жезус, 10; 1:1 - П. Сучич, 18; 1:2 - Г. Жезус, 31; 1:3 - В. Дьекереш, 84.
Источник: «Бомбардир»