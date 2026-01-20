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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Олимпиакос - Байер
Олимпиакос - Байер: обзор матча 20 января 2026
Олимпиакос
20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Байер
2'
Коштинья
45+1'
М. Тареми
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Байер
Завершен
90'
+5'
Замена
Lorenzo Scipioni
️️️️➡️️
Шикинью
82'
81'
Замена
Монтрель Калбрет
️️️️➡️️
Эрнест Поку
Травма
Шикинью
81'
Замена
Бруно Оньемаечи
️️️️➡️️
Желсон Мартиньш
79'
Замена
Жулиан Бьянсон
️️️️➡️️
Лоренцо Пирола
74'
Замена
Аюб Эль-Кааби
️️️️➡️️
Мехди Тареми
74'
Желтая карточка
Мехди Тареми
(фол)
73'
Замена
Дани Гарсия
️️️️➡️️
Христос Музакитис
73'
70'
Замена
Артур
️️️️➡️️
Ибрагим Маза
70'
Замена
Патрик Шик
️️️️➡️️
Кристиан Кофане
58'
Замена
Малик Тилльман
️️️️➡️️
Лукас Васкес
ГОЛ! 2:0!
Мехди Тареми
Пас отдал
Родиней
45'
+1
45'
+1'
28'
Желтая карточка
Кристиан Кофане
(фол)
Желтая карточка
Панайотис Рецос
(фол)
5'
ГОЛ! 1:0!
Коштинья
Пас отдал
Родиней
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
(К)
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
96
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартиньш
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К)
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
21
Лукас Васкес
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
19
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Олимпиакос
31
Николаос Ботис
ВР
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
77
Роман Яремчук
ЦФ
Байер
40
Jesper Schlich
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
3-3-1-2-1
88
Цолакис
20
Коштинья
5
Пирола
45
Рецос
3
Ортега
32
Хецце
23
Родиней
96
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартиньш
9
Тареми
3-1-2-2-2
28
Бласвих
4
Куанса
5
Баде
20
Гримальдо
6
Фернандес
8
Андрих
24
Гарсия
21
Васкес
22
Маза
19
Поку
35
Кофане
10
Мартиньш
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
10
Мартиньш
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
22
Шикинью
16
16
22
Шикинью
96
Музакитис
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
96
Музакитис
9
Тареми
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
9
Тареми
22
Маза
13
Артур
13
Артур
22
Маза
21
Васкес
17
Тилльман
17
Тилльман
21
Васкес
19
Поку
42
Калбрет
42
Калбрет
19
Поку
35
Кофане
10
Шик
10
Шик
35
Кофане
Остались в запасе
Олимпиакос
Байер
31
Николаос Ботис
ВР
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
8
Диогу Наскименту
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
77
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
40
Jesper Schlich
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
31
Николаос Ботис
ВР
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
8
Диогу Наскименту
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
77
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
40
Jesper Schlich
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Олимпиакос
Точно не сыграют
Александрос Пасхалакис
ВР
Константинос Ангелакис
ЦФ
Теофанис Бакулас
ОП
Пеп Бьель
АП
Густаво Манча
ЦЗ
Лоренцо Пирола
ЦЗ
Рубен Везо
ЦЗ
Юсуф Языджи
АП
Под вопросом
Роман Яремчук
ЦФ
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Байер
Точно не сыграют
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Йонас Хофманн
ПВ
Эсекьель Паласиос
ЦП
Алехо Сарко
ЦФ
Аксель Тапе
ЦП
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
Нейтан Телла
ПВ
Мартен Терье
ЛВ
I. Traore
Статистика матча Олимпиакос - Байер
2
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
9
Офсайды
1
1
Количество передач
290
738
Сейвы
6
0
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.13
2.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Посещаемость:
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Панатинаикос
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Олимпиакос
1 : 1
10.05.2026
ПАОК
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3 : 1
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