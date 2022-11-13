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    Хосе Луис Мендилибар

    Тренер
    Имя Хосе Луис
    Фамилия Мендилибар
    Команда Эйбар
    Гражданство Испания
    Дата рождения 14 марта 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эйбар 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Лас Розас 0 : 3 Эйбар
    21.12.2022 Ибица Ислас Питиусас 1 : 0 Эйбар
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