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    Тренер «Севильи» оценил победу над «Ромой» в финале ЛЕ

    Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился эмоциями после финального матча Лиги Европы.

    • Испанцы победили «Рому» и взяли этот трофей в 7-й раз в истории.
    • Основное время завершилось ничьей 1:1.
    • В серии пенальти выиграли испанцы.

    «Мы плохо начали матч, они комфортно себя чувствовали на поле. Но во втором тайме мы преобразились. В дополнительное время ничего существенного не произошло, а в серии пенальти нам сопутствовал успех.

    Я рад, что мы здесь. Рад, что мы победили после нелегкого отрезка, который был у нас в этом сезоне. Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб.

    Когда они забили нам, все подумали, что нам будет очень непросто отыгрываться. Но после перерыва мы быстро сравняли – это предало нам сил бороться за победу в этом финале.

    Пенальти на тренировках и пенальти при 60 тысячах болельщиков – это не одно и то же. В прошлых раундах мы не отрабатывали 11-метровые. Мы были уверены в игроках, которые будут исполнять пенальти», – сказал Мендилибар.

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    Источник: сайт УЕФА

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    01.06.2023 10:07
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