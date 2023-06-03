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    • «Сплошной треш и кринж»: Быстров – о поведении Моуринью после финала Лиги Европы

    «Сплошной треш и кринж»: Быстров – о поведении Моуринью после финала Лиги Европы

    Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

    • Римляне в финале ЛЕ проиграли «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Моуринью после матча вступил в перепалку с главным арбитром Энтони Тэйлором, прождав его 1,5 часа на парковке.
    • Португалец охарактеризовал работу рефери как «гребаный позор».
    • УЕФА открыл дисциплинарное дело на тренера.

    «Судья отлично отработал матч! Всe верно трактовал, давал играть командам, был объективен во всех моментах.

    Моуринью повел себя как великий идиот. Сплошной треш и кринж – если говорить на молодeжном.

    Да, не привык мужик проигрывать финалы. Но это футбол. За это мы его и любим», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    03.06.2023 14:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17636

      Garrincha58 9 часов назад

      Быстров всё твоё существование и высказывания сплошной кринж и треш одним словом иди.....зммммм

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