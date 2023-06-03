«Сплошной треш и кринж»: Быстров – о поведении Моуринью после финала Лиги Европы

Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
- Римляне в финале ЛЕ проиграли «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Моуринью после матча вступил в перепалку с главным арбитром Энтони Тэйлором, прождав его 1,5 часа на парковке.
- Португалец охарактеризовал работу рефери как «гребаный позор».
- УЕФА открыл дисциплинарное дело на тренера.
«Судья отлично отработал матч! Всe верно трактовал, давал играть командам, был объективен во всех моментах.
Моуринью повел себя как великий идиот. Сплошной треш и кринж – если говорить на молодeжном.
Да, не привык мужик проигрывать финалы. Но это футбол. За это мы его и любим», – написал Быстров в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова