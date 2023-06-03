«Сплошной треш и кринж»: Быстров – о поведении Моуринью после финала Лиги Европы

Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Римляне в финале ЛЕ проиграли «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Моуринью после матча вступил в перепалку с главным арбитром Энтони Тэйлором, прождав его 1,5 часа на парковке.

Португалец охарактеризовал работу рефери как «гребаный позор».

УЕФА открыл дисциплинарное дело на тренера.

«Судья отлично отработал матч! Всe верно трактовал, давал играть командам, был объективен во всех моментах.

Моуринью повел себя как великий идиот. Сплошной треш и кринж – если говорить на молодeжном.

Да, не привык мужик проигрывать финалы. Но это футбол. За это мы его и любим», – написал Быстров в своем телеграм-канале.