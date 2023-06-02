УЕФА начал разбирательство в отношении Моуринью

УЕФА открыл дисциплинарное дело на главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью по итогам финала Лиги Европы с «Севильей».
Португальцу грозит наказание за оскорбления в адрес главного арбитра Энтони Тэйлора.
- «Рома» проиграла «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Судья показал 7 желтых карточек футболистам римской команды.
- Моуринью после матча вступил в перепалку с Тэйлором, прождав его 1,5 часа на парковке.
- Португалец охарактеризовал работу рефери как «гребаный позор».
Источник: сайт УЕФА