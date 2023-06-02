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    УЕФА начал разбирательство в отношении Моуринью

    УЕФА открыл дисциплинарное дело на главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью по итогам финала Лиги Европы с «Севильей».

    Португальцу грозит наказание за оскорбления в адрес главного арбитра Энтони Тэйлора.

    • «Рома» проиграла «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Судья показал 7 желтых карточек футболистам римской команды.
    • Моуринью после матча вступил в перепалку с Тэйлором, прождав его 1,5 часа на парковке.
    • Португалец охарактеризовал работу рефери как «гребаный позор».

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    Источник: сайт УЕФА

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    02.06.2023 17:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +818

      Алекс636363 18 часов назад

      отрезать язык и на его место пришить яйца

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