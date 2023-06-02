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АПЛ прокомментировала нападение на арбитра Тэйлора после финала Лиги Европы

2 июня 2023, 23:50

Пресс-служба АПЛ отреагировала на инцидент с участием арбитра финала Лиги Европы Энтони Тэйлора. Его в аэропорту атаковали фанаты «Ромы».

«Мы шокированы и потрясены неприемлемыми оскорблениями в адрес Энтони Тэйлора и его семьи, когда они возвращались с финала Лиги Европы.

Никто не должен страдать от непростительного поведения, которое им пришлось терпеть вчера.

Энтони – один из наших самых опытных и качественных судей, и мы полностью поддерживаем его и его семью», – написала АПЛ.

  • «Рома» проиграла «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Арбитр показал 7 желтых карточек футболистам римской команды.
  • Жозе Моуринью после матча вступил в перепалку с Тэйлором, прождав его 1,5 часа на парковке.

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Источник: твиттер АПЛ
Англия. Премьер-лига Лига Европы Рома Севилья Тэйлор Энтони
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