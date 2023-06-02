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    • АПЛ прокомментировала нападение на арбитра Тэйлора после финала Лиги Европы

    АПЛ прокомментировала нападение на арбитра Тэйлора после финала Лиги Европы

    Пресс-служба АПЛ отреагировала на инцидент с участием арбитра финала Лиги Европы Энтони Тэйлора. Его в аэропорту атаковали фанаты «Ромы».

    «Мы шокированы и потрясены неприемлемыми оскорблениями в адрес Энтони Тэйлора и его семьи, когда они возвращались с финала Лиги Европы.

    Никто не должен страдать от непростительного поведения, которое им пришлось терпеть вчера.

    Энтони – один из наших самых опытных и качественных судей, и мы полностью поддерживаем его и его семью», – написала АПЛ.

    • «Рома» проиграла «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Арбитр показал 7 желтых карточек футболистам римской команды.
    • Жозе Моуринью после матча вступил в перепалку с Тэйлором, прождав его 1,5 часа на парковке.

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    Источник: твиттер АПЛ

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    02.06.2023 23:50
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