АПЛ прокомментировала нападение на арбитра Тэйлора после финала Лиги Европы

Пресс-служба АПЛ отреагировала на инцидент с участием арбитра финала Лиги Европы Энтони Тэйлора. Его в аэропорту атаковали фанаты «Ромы».

«Мы шокированы и потрясены неприемлемыми оскорблениями в адрес Энтони Тэйлора и его семьи, когда они возвращались с финала Лиги Европы.

Никто не должен страдать от непростительного поведения, которое им пришлось терпеть вчера.

Энтони – один из наших самых опытных и качественных судей, и мы полностью поддерживаем его и его семью», – написала АПЛ.