Фанаты «Ромы» атаковали судью Тэйлора в аэропорту: его пытались облить водой и ударить стулом

Арбитр Энтони Тэйлор, работавший на финале Лиги Европы, с трудом покинул аэропорт Будапешта.

Фанаты «Ромы» остались крайне недовольны судейством в матче с «Севильей», о чем решили сказать англичанину лично.

Разъяренные болельщики намеревались пробраться к рефери, который находился под охраной сотрудников службы безопасности.

Тэйлора пытались облить водой, а также бросили в его сторону стул.