Фанаты «Ромы» атаковали судью Тэйлора в аэропорту: его пытались облить водой и ударить стулом

Арбитр Энтони Тэйлор, работавший на финале Лиги Европы, с трудом покинул аэропорт Будапешта.
Фанаты «Ромы» остались крайне недовольны судейством в матче с «Севильей», о чем решили сказать англичанину лично.
Разъяренные болельщики намеревались пробраться к рефери, который находился под охраной сотрудников службы безопасности.
Тэйлора пытались облить водой, а также бросили в его сторону стул.
- «Рома» проиграла «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Арбитр показал 7 желтых карточек футболистам римской команды.
- Жозе Моуринью после матча вступил в перепалку с Тэйлором, прождав его 1,5 часа на парковке.
- Португалец охарактеризовал работу судьи как «гребаный позор».
Источник: «Бомбардир»