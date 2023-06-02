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    • Фанаты «Ромы» атаковали судью Тэйлора в аэропорту: его пытались облить водой и ударить стулом

    Фанаты «Ромы» атаковали судью Тэйлора в аэропорту: его пытались облить водой и ударить стулом

    Арбитр Энтони Тэйлор, работавший на финале Лиги Европы, с трудом покинул аэропорт Будапешта.

    Фанаты «Ромы» остались крайне недовольны судейством в матче с «Севильей», о чем решили сказать англичанину лично.

    Разъяренные болельщики намеревались пробраться к рефери, который находился под охраной сотрудников службы безопасности.

    Тэйлора пытались облить водой, а также бросили в его сторону стул.

    • «Рома» проиграла «Севилье» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Арбитр показал 7 желтых карточек футболистам римской команды.
    • Жозе Моуринью после матча вступил в перепалку с Тэйлором, прождав его 1,5 часа на парковке.
    • Португалец охарактеризовал работу судьи как «гребаный позор».

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.06.2023 00:25
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