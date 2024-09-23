Судейский комитет УЕФА признал ключевую ошибку арбитра в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Германии пострадала от судейской ошибки в четвертьфинальном матче Евро-2024 против Испании.

На 106-й минуте Джамал Мусиала бил по воротам испанцев.

Мяч попал в руку Марка Кукурельи, которая не была прижата к телу.

Судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти, а ассистенты VAR не стали вмешиваться в ситуацию.

В итоге немцы проиграли 1:2 и вылетели с домашнего чемпионата Европы.

Судейский комитет УЕФА пришел к выводу, что арбитр ошибочно не дал пенальти в пользу Германии.

«В соответствии с последними рекомендациями УЕФА, контакт руки с мячом, останавливающий удар по воротам, должен наказываться более строго, и в большинстве случаев следует назначать пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или соприкасается с ним.

В данном случае защитник [Кукурелья] останавливает удар по воротам рукой, которая не находится близко к телу, расширяя его площадь, поэтому следовало назначить пенальти. Никаких дисциплинарных мер не требуется», – говорится в отчете комитета.

Фото: Keystone Press Agency, dpa / Global Look Press