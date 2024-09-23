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    • Судейский комитет УЕФА признал ключевую ошибку арбитра в 1/4 финала Евро-2024

    Судейский комитет УЕФА признал ключевую ошибку арбитра в 1/4 финала Евро-2024

    Сборная Германии пострадала от судейской ошибки в четвертьфинальном матче Евро-2024 против Испании.

    • На 106-й минуте Джамал Мусиала бил по воротам испанцев.
    • Мяч попал в руку Марка Кукурельи, которая не была прижата к телу.
    • Судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти, а ассистенты VAR не стали вмешиваться в ситуацию.
    • В итоге немцы проиграли 1:2 и вылетели с домашнего чемпионата Европы.

    Судейский комитет УЕФА пришел к выводу, что арбитр ошибочно не дал пенальти в пользу Германии.

    «В соответствии с последними рекомендациями УЕФА, контакт руки с мячом, останавливающий удар по воротам, должен наказываться более строго, и в большинстве случаев следует назначать пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или соприкасается с ним.

    В данном случае защитник [Кукурелья] останавливает удар по воротам рукой, которая не находится близко к телу, расширяя его площадь, поэтому следовало назначить пенальти. Никаких дисциплинарных мер не требуется», – говорится в отчете комитета.

    Фото: Keystone Press Agency, dpa / Global Look Press

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    Источник: Relevo

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    23.09.2024 18:06
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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1727104971
    Надо переиграть матч! )))
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    Mirak92
    1727105687
    Поздно махать палками
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    TOMSON
    1727106006
    Это было ясно всем и арбитрам ВАР уверен тоже.
    Ответить
    FCSpartakM
    1727106235
    Настолько очевидный пенальти был насколько смешно было слушать российских судеек, которые рассказывали чушь во всех передачах
    Ответить
    САНЁК17
    1727107421
    Кукурела лежит и кукарекает от удовольствия
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    mutabor0992
    1727115714
    Вот все болельщики это видели...И лишь один дебил со свистком не заметил.Предлагаю сЦать ему в глаза!Пока не прозреет.Сколько там у Германии население?
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    Alexey--google
    1727118212
    Дак и Крооса не удалил этот петух за его грязную игру, столько нарушений жёстких с его стороны было, и не дал красную карточку! Игра бы изменилась бы ещё вначале тайма!
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    ilich55
    1727157243
    "когда рука защитника находится очень близко к телу " Очередные бредовые рекомендации от УЕФА. Это сколько в сантиметрах, миллиметрах?
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