Генич отреагировал на неназначенный пенальти за руку Кукурельи в матче Евро-2024 Испания – Германия

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил резонансный эпизод из матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1).

В дополнительное время судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти за руку защитника Испании Марка Кукурельи.

«Никаких сомнений, что в РПЛ такая рука была бы наказуема, и нашли бы 100500 формулировок, чтобы оправдать назначение пенальти.

На мой взгляд, это пенальти», – написал Генич.

Испанцы вырвали победу на 119-й минуте.

В 1/2 финала команда сыграет с Францией.

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