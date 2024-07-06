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  • Генич отреагировал на неназначенный пенальти за руку Кукурельи в матче Евро-2024 Испания – Германия

Генич отреагировал на неназначенный пенальти за руку Кукурельи в матче Евро-2024 Испания – Германия

6 июля 2024, 16:16
24

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил резонансный эпизод из матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1).

  • В дополнительное время судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти за руку защитника Испании Марка Кукурельи.

«Никаких сомнений, что в РПЛ такая рука была бы наказуема, и нашли бы 100500 формулировок, чтобы оправдать назначение пенальти.

На мой взгляд, это пенальти», – написал Генич.

  • Испанцы вырвали победу на 119-й минуте.
  • В 1/2 финала команда сыграет с Францией.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Чемпионат Европы Германия Испания Генич Константин Тэйлор Энтони
Комментарии (24)
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swot1205
1720275406
согласен
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Ловкий Бубен
1720275937
Не согласен
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Ловкий Бубен
1720276521
... кто такие УЕФА для меня самого вумного ? Они чиновники ! Вот собрать бы неподкупное народное вече, вот там бы уж восторжествовала справедливость ! И были б назначены все пенальти и не засчитаны все голы и дадены все красные , потому что ну не люблю я этих испанцев !
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Lee Hoy
1720276799
Рука изменила полет мяча. Это пенальти. Кстати, это мнение наших "ведущих экспертов" на том же канале МАТЧ ТВ по такому же моменту в нашем чемпионате.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1720276974
Хорошо, что фашики продули. Поэтому хорошо, что не пенальти.
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Garrincha58
1720279230
100 или больше процентный пенальти рука хоть и в естественном положении, но она увеличивала площадь тела и не была прижата можно хоть уср....ся и утверждать, что он ею не играл, но она увеличила площадь тела. Тейлор совершил результативную ошибку хотя пенальти ещё надо забить, а чтобы забить его надо назначить, чего не было сделано
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Barmaleushka
1720280873
Это наверно карма за игру со сб.Дании .
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Игорь N5
1720284567
Не поленитесь почитать правила ФИФА. Пенальти не было. It is an offence if a player: deliberately touches the ball with their hand/arm, for example moving the hand/arm towards the ball touches the ball with their hand/arm when it has made their body unnaturally bigger. A player is considered to have made their body unnaturally bigger when the position of their hand/arm is not a consequence of, or justifiable by, the player’s body movement for that specific situation. By having their hand/arm in such a position, the player takes a risk of their hand/arm being hit by the ball and being penalised.
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Сергей-Шабалин-google
1720327908
Чистый пенальти.
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