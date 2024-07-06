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Бубнов назвал ошибку тренера Германии в матче с Испанией

6 июля 2024, 18:06
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Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата Европы-2024 Испания – Германия, в котором испанцы одержали победу 2:1 в дополнительное время.

«Очень хочется, чтобы финал приблизился по качеству футбола к этой встрече. Немцы имели неплохие шансы на победу, но футбольная справедливость восторжествовала.

Испанцы большую часть встречи придерживались привычной игровой философии. Немцы же пришли в себя только после того, как сделали замены во втором тайме. Дружина Нагельсманна сменила тактику, но к этому моменту уже проигрывала в счeте и приходилось давить по флангам, где у испанцев играли Ямаль и Уильямс, которые совершенно никакие в отборе.

Нагельсманн грубо ошибся со стартовым составом на игру. Полузащитники, вышедшие с первых минут, откровенно провалились. Главное разочарование – это Лерой Сане. Не зря главный тренер избавился от игроков середины поля после перерыва. Также Никлас Фюллькруг выглядел опаснее у ворот соперников, чем Кай Хавертц. Не сыграла и ставка на стандарты, несмотря на преимущество немцев в габаритах.

Луис де ла Фуэнте угадал с заменой Дани Ольмо. Благодаря двум результативным действием его смело можно называть лучшим игроком этого матча. Другие замены также можно признать правильными.

Победа в дополнительное время показала, что испанцы хорошо готовы психологически. Упущенное во втором тайме преимущество не надломило команду, да и бешеная поддержка трибун не повлияла на победный настрой «Красной фурии».

Ротация состава в заключительных играх группового этапа также сыграла роль. Испанцы дали отдохнуть лидерам, и они смотрелись свежее. А вот немцам было тяжело. Тот же Рюдигер, будь он свежее, наверняка не допустил бы ошибку с выбором позиции в моменте со вторым пропущенным голом. Он просто набегался за сотню с лишним минут и был уставшим.

Хорошо, что момент с удалением Даниэля Карвахаля случился уже в концовке добавленного времени. Если бы это произошло раньше, то испанцам было бы очень тяжело. Правда потеря ведущего защитника может сказаться на результатах будущих игр дружины де ла Фуэнте.

Судья Энтони Тейлор образцово разобрался в моменте с попаданием в руку Кукурелье. В российском чемпионате такие пенальти рефери поставили бы в 100% случаев и были бы неправы. После таких мощных ударов просто невозможно успеть убрать руку.

Но к англичанину всe же есть вопросы, особенно в трактовке моментов с нарушением правил Тони Кроосом. Немец наиграл в этой игре на удаление. Какая разница, на какой минуте он «убил» человека. В результате Испания лишилась Педри. Это ошибки судьи, и очень приличные», – написал Бубнов.

  • В полуфинале испанцы встретятся с Францией. Матч пройдет 9 июля и начнется в 22:00 мск.
  • В другой паре сыграют победители встреч Англия – Швейцария и Нидерланды – Турция, которые пройдут сегодня.

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Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Германия Испания Бубнов Александр
Комментарии (3)
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Алим Терек
1720278884
Бубен прав
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trybkinas
1720287378
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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Arthur 75
1720536073
Бубнов прав что кросса надо было убирать но пенальти был 100% испанцам повезло
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