Названы сроки восстановления Педри

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри из-за травмы выбыл на один или полтора месяца, сообщает Mundo Deportivo. Ранее Королевская федерация испанского футбола проинформировала, что у хавбека диагностировано растяжение связок левого колена.
- 21-летний Педри был заменен на 8-й минуте матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) и больше не сыграет за национальную команду на турнире.
- На первых минутах встречи хавбек немецкой команды Тони Кроос нарушил правила против испанца. Педри еще провел некоторое время на поле, но все же не смог продолжить матч.
Источник: Mundo Deportivo