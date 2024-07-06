Судья Николаев объяснил, почему Тэйлор не назначил пенальти за руку Кукурельи в матче с Германией на Евро-2024

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев оценил резонансный эпизод из матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1).

В дополнительное время судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти за руку защитника Испании Марка Кукурельи.

«По современным трактовкам это не пенальти, если бы такой эпизод случился лет десять назад, то это был бы пенальти. Рука для такого действия находилась в естественном состоянии и стремилась к телу. Защитник хотел ее убрать.

Конечно, момент неоднозначный. Защитник не успевает убрать руку за спину, в мое время это был бы пенальти. Сейчас настолько много изменений в трактовках, хорошо, что я сейчас не сужу, ха‑ха. Раньше все было гораздо проще. Уверен, что решение судьи поддержат», – сказал Николаев.

Испанцы вырвали победу на 119-й минуте.

В 1/2 финала команда сыграет с Францией.

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