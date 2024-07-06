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  • Судья Николаев объяснил, почему Тэйлор не назначил пенальти за руку Кукурельи в матче с Германией на Евро-2024

Судья Николаев объяснил, почему Тэйлор не назначил пенальти за руку Кукурельи в матче с Германией на Евро-2024

6 июля 2024, 13:06
11

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев оценил резонансный эпизод из матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1).

  • В дополнительное время судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти за руку защитника Испании Марка Кукурельи.

«По современным трактовкам это не пенальти, если бы такой эпизод случился лет десять назад, то это был бы пенальти. Рука для такого действия находилась в естественном состоянии и стремилась к телу. Защитник хотел ее убрать.

Конечно, момент неоднозначный. Защитник не успевает убрать руку за спину, в мое время это был бы пенальти. Сейчас настолько много изменений в трактовках, хорошо, что я сейчас не сужу, ха‑ха. Раньше все было гораздо проще. Уверен, что решение судьи поддержат», – сказал Николаев.

  • Испанцы вырвали победу на 119-й минуте.
  • В 1/2 финала команда сыграет с Францией.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Германия. Бундеслига Германия Испания Кукурелья Марк Николаев Алексей Тэйлор Энтони
Комментарии (11)
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DVOK68
1720261985
На моё мнение это пеналь.Мяч шёл в створ,попал в "отстёгнутую"руку и не дошёл.Такие сплошь и рядом ставят.
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...короче
1720263600
...хватит, достали со своим "бла-бла-бла"... Любое правило должно трактоваться в пользу атакующей команды. Остальное всё - набор отмазок за умышленные или неумышленные косяки арбитров. Пора любое касание рукой мяча в штрафной считать фолом, конечно кроме тех случаев, когда игрок находится в "стенке" и прикрывает паховою область тела...
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Cleaner
1720263601
Тэйлор не назначил пенальти за руку Кукурельи в матче с Германией потому, что он дебил и ему так захотелось...((((((((((((((((((((
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BoevStas1
1720264971
В обе стороны очень плохо судил, хотел угадить всем,но не вышло)))пеналь 100%
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Из Твери Леха
1720266249
Тейлор просто хотел чтоб всё было по-чесноку и по-пацански. Без всяких там пеналей, даже желтые лишний раз не давал, когда это можно было сделать. Ну назначил бы он пеналь? Потом такая бы вонь пошла, что немцев протащили на домашнем чемпионате. Еще и приписали бы до кучи, что Кросс вырубил *****, а судья на это закрыл глаза.
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Давид59
1720266263
Ха-ха. А чем тогда объяснить то, что случилось в матче Зенит - Оренбург? Там был абсолютно идентичный момент. Мантуан бьёт и рука Прохина на пути мяча. Пенальти не назначен, а потом это официально признали судейской ошибкой.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1720266299
Как бы сказал Аршавин,это его проблема,что не успел убрать руку,как по мне-это пендаль
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Manilov
1720266755
Когда я увидел этот момент, то малёхо офигел от того, что не дали пенальти. Мне пофиг на обе команды, но что это, если не игра рукой в штрафной. Правильно тут говорят, мяч шёл в створ. Какие нафиг ещё трактовки могут быть?
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trybkinas
1720287387
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 11 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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