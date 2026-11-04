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Олимпиакос
Хосе Луис Мендилибар
Статистика
Хосе Луис Мендилибар - статистика
Олимпиакос
Испания
14 марта 1961 (65)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 2 тур
Марсель
0 : 1
15.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
1 : 0
11.10.2026
Панатинаикос
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Испания. Примера 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Испания. Примера 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Олимпиакос
9
7
1
1
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
1 : 0
11.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
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