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    Хосе Луис Мендилибар - статистика

    Тренер
    Имя Хосе Луис
    Фамилия Мендилибар
    Команды Севилья, Эйбар
    Гражданство Испания
    Дата рождения 14 марта 1961
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    07.04.2023 Севилья 2 : 2 Сельта Испания. Примера, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эйбар 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Лас Розас 0 : 3 Эйбар
    21.12.2022 Ибица Ислас Питиусас 1 : 0 Эйбар
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