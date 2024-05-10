Испанский тренер «Олимпиакоса» высказался о выходе клуба в финал Лиги конференций

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар после ответного матча 1/2 финала Лиги конференций с «Астон Виллой» (2:0) высказался о своей работе.

«Когда я приехал в «Олимпиакос», я не ожидал, что мы зайдeм так далеко в Европе. Я собирал информацию о команде. Однако постепенно я начал верить, что мы можем преуспеть в чемпионате и в еврокубках: мы хорошо поработали, хорошо сыграли и заслуживаем выхода в финал. Я хочу поблагодарить клуб за предоставленную мне возможность оказаться здесь», – сказал Мендилибар.