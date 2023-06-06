«Севилья» продлила контракт с главным тренером после победы в Лиге Европы

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар подписал новый контракт с клубом.

Стороны продлили соглашение до июня 2024 года. Предыдущий договор истекал в конце этого месяца.

Мендилибар возглавил «Севилью» 21 марта.

Тогда команда шла на 14-м месте в Примере в 2 очках от зоны вылета.

В итоге севильцы финишировали на 12-й строчке, а также выиграли Лигу Европы.

Для 62-летнего специалиста это 1-й трофей в тренерской карьере, для клуба – 7-й.

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