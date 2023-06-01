Суперсерию «Севильи» в ЛЕ продолжает тренер, который до этого играл в еврокубках лишь раз. А после этого сезона его вообще могут уволить

«Севилья» – победитель Лиги Европы-2022/23. У клуба было семь финалов (включая Кубок УЕФА) – и все семь раз она побеждала. Драма этого сезона заключается в том, что клуб был в зоне вылета, сменил трех тренеров, пару раз чуть не вылетел из любимого турнира. А потом его привел в чувство Хосе Луис Мендилибар.

Для Мендилибара это второй еврокубковый розыгрыш в жизни. И, возможно, после победы с «Севильей» – последний с командой.

В еврокубках Мендилибар до этого сезона играл лишь раз – два матча в Кубке Интертото

Родной «Атлетик» был первым большим клубом в тренерской карьере Хосе Луиса Мендилибара. Он был в низших дивизионах Испании 11 лет, а потом внезапно получил шанс в «Атлетике» в 2005-м. Мендилибар начинал игровую карьеру в «Атлетике» и горячо болел за него в детстве. А тут – долгожданная возможность на тренерской должности. И Мендилибар ею не воспользовался – провел всего 10 матчей, в которых победил лишь раз. Две встречи пришлись на второй раунд Кубок Интертото:

Поражение от «Клужа» 4:5;

B еще одно поражение от «Клужа» – 0:1.

Уходя из «Атлетика», Мендилибар сказал: «Это не конец. Будут в моей жизни большие вызовы. Будут в моей карьере и еврокубки. Я хорошо знаю свои возможности и верю в свои силы».

Действительно большой вызов (тут про топ-клубы чемпионата Испании, в данном случае – «Севилья») и новые матчи в еврокубках пришлось ждать 18 лет. «Севилья» вытащила Мендилибара из творческого отпуска, а он – довел ее до очередной победы в Лиге Европы:

Две ничьих – с «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед»;

Три победы – над «Юве», «МЮ» и «Ромой»;

Хосе Луис Мендилибар взял ЛЕ в 62 года – самый старый тренер, которому покорился этот турнир;

Благодаря Мендилибару «Севилья» обновила собственный рекорд по трофеям Лиги Европы.

Забавно, но Мендилибара могут уволить – руководство не верит, что он может развивать новый проект

Пока это просто слухи, но, по некоторым данным, «Севилья» действительно настроена на смену главного тренера. Боссы клуба позвали Мендилибара, чтобы тот освежил команду до конца этого сезона. Дальше они собираются двигаться по другой стратегии: с омоложением состава, с тренером, которому можно доверить развитие на несколько лет. По мнению руководителей, Мендилибар не очень подходит под эти задачи и способен лишь на краткосрочные улучшения.

AS даже называет главного кандидата на пост тренера «Севильи» – Андони Ираола из «Райо Вальекано». Испанские медиа говорят, что спортдир «Севильи» Рамон Мончи изначально хотел позвать для реанимации команды именно Ираолу, но тот отказался уходить посреди сезона. Пока руководство клуба не говорит о смене тренера, а Мендилибар отказывается отвечать на эти вопросы. Но после финала ЛЕ все же сказал:

«Я очень счастлив быть тренером «Севильи». И если мне не предложат контракт, я все равно буду счастлив. У нас очень хорошие отношения с футболистами и руководством. Сделает ли клуб мне предложение? Возможно. Главное, что на сегодняшний день мы выполнили поставленные задачи».

Фото: Keystone Press Agency, AFLO/Global Look Press