Каспер Хьюлманд
Тренер
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Хьюлманд
|Команда
|Дания
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|9 апреля 1972
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Хьюлманд
|Команда
|Дания
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|9 апреля 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Дания
|10
|0
|0
|10
|Дата
|Матч
|23.03.2023
|Дания
|0 : 0
|Финляндия
|26.03.2023
|Казахстан
|0 : 0
|Дания
|16.06.2023
|Дания
|0 : 0
|Северная Ирландия
|19.06.2023
|Словения
|0 : 0
|Дания
|07.09.2023
|Дания
|0 : 0
|Сан-Марино
|10.09.2023
|Финляндия
|0 : 0
|Дания
|14.10.2023
|Дания
|0 : 0
|Казахстан
|17.10.2023
|Сан-Марино
|0 : 0
|Дания
|17.11.2023
|Дания
|0 : 0
|Словения
|20.11.2023
|Северная Ирландия
|0 : 0
|Дания