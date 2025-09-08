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Каспер Хьюлманд - новости

Байер
Дания
9 апреля 1972 (54)
Тренер
Статистика Новости
«Байер» назначил нового тренера
4 июня
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Бундеслиги
2 апреля
«Байер» возглавил тренер, громивший сборную России
2025.09.08 16:31
1
«Вест Хэм» рассматривает четырех тренеров на замену Лопетеги
2024.11.20 23:11
1
Тренер сборной Дании поделился эмоциями от выхода в плей-офф Евро-2024
2024.06.26 10:53
Топ-10 лучших тренеров Евро-2024 по версии FourFourTwo
2024.05.07 17:51
Тренер Дании ответил, повлияли ли на команду политические споры вокруг Катара
2022.12.01 11:58
4
Тренер сборной Дании извинился за ничью с Тунисом на ЧМ-2022
2022.11.23 03:32
Хьюлманд: «У Эриксена впереди лучшие футбольные годы»
2022.09.28 07:48
1
Главный тренер Дании: «У Англии нет слабых мест, но мы попробуем ее обыграть»
2021.07.07 11:46
2
Тренер Дании Хьюлманд: «Сборную России сложнее всего понять»
2021.06.20 16:14
7
Тренер Дании Хьюлманд: «Убежден, против России будет хороший матч»
2021.06.20 14:01
1
Тренер Дании Хьюлманд: «Россия тоже кое-что умеет. Будет тяжелая битва»
2021.06.20 11:15
19
Тренер сборной Дании Хьюлманд: «Уже думаю о россиянах. Сделаем все возможное, чтобы обыграть их»
2021.06.17 23:30
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У Эриксена была остановка сердца
2021.06.13 16:54
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