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    Каспер Хьюлманд - статистика

    Тренер
    Имя Каспер
    Фамилия Хьюлманд
    Команда Дания
    Гражданство Дания
    Дата рождения 9 апреля 1972
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    23.03.2023 Дания 3 : 1 Финляндия Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    26.03.2023 Казахстан 3 : 2 Дания Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дания 10 1 1 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.03.2023 Дания 3 : 1 Финляндия
    26.03.2023 Казахстан 3 : 2 Дания
    16.06.2023 Дания 0 : 0 Северная Ирландия
    19.06.2023 Словения 0 : 0 Дания
    07.09.2023 Дания 0 : 0 Сан-Марино
    10.09.2023 Финляндия 0 : 0 Дания
    14.10.2023 Дания 0 : 0 Казахстан
    17.10.2023 Сан-Марино 0 : 0 Дания
    17.11.2023 Дания 0 : 0 Словения
    20.11.2023 Северная Ирландия 0 : 0 Дания
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