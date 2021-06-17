Тренер сборной Дании Хьюлманд: «Уже думаю о россиянах. Сделаем все возможное, чтобы обыграть их»

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд рассказал о своем настрое на матч третьего тура группового этапа Евро-2020 против России.

«Мы можем многое вынести для себя из этого матча [с Бельгией]. Теперь закроем эту тему.

Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян», – сказал Хьюлманд.