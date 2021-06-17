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    Тренер сборной Дании Хьюлманд: «Уже думаю о россиянах. Сделаем все возможное, чтобы обыграть их»

    Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд рассказал о своем настрое на матч третьего тура группового этапа Евро-2020 против России.

    «Мы можем многое вынести для себя из этого матча [с Бельгией]. Теперь закроем эту тему.

    Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян», – сказал Хьюлманд.

    • Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.
    • Матч в Копенгагене начнется в 22:00 мск.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    17.06.2021 23:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21024

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Думай лучше о россиянках, это намного приятнее.)

      0
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      Рейтинг: +48115

      portero 1 час назад

      думаю нашим надо предложить, два раза похлопать за здоровье Эриксона на 30 минуте и 70минуте, чтоб чуток отдохнуть...

      2
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      Рейтинг: +320

      R_a_i_n > portero 1 час назад

      Шлюба весь матч хлопать будет... **********

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