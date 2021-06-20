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  • Тренер Дании Хьюлманд: «Сборную России сложнее всего понять»

Тренер Дании Хьюлманд: «Сборную России сложнее всего понять»

20 июня 2021, 16:14
7

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился ожиданиями от решающего матча группы Евро-2020 против России. Его команде нужна победа.

«Мы постараемся повторить то, что показали в матче с Бельгией. У нас были неплохие моменты в той игре. Нам есть что улучшать. Постараемся сделать это в завтрашнем матче. Нам нужно подкрутить совсем небольшие моменты. Мы играем всего 90 минут, у нас есть пять замен. Не так важно, кто выйдет в старте, важно, кто как распорядится своим временем. Нужно помнить это.

Все игроки готовы выйти и показать всe, на что они способны. Мы ещe не прошли групповой этап, но готовы к этому, чтобы выйти к плей-офф. Все ждут матча с Россией. У нас есть чeткое представление о том, что нас ждeт. Россия играла по разным схемам последние 15 матчей, и это одна из команд, которые сложнее всего понять», – сказал Хьюлманд.

  • Россию для выхода в плей-офф устроит ничья.
  • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.
  • Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.

Тренер Дании Хьюлманд: «Убежден, против России будет хороший матч»

Тренер Дании Хьюлманд: «Россия тоже кое-что умеет. Будет тяжелая битва»

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Дания Хьюлманд Каспер
Комментарии (7)
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MaxRnD
1624197051
Тютчев тот местный был и ещё когда не понял, а вам импортным сейчас и подавно не дано ...
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житель СПб
1624202898
Но это старая истина! "В Россию можно только верить..."
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nemolod
1624210347
После 2008 года сборную трудно стало понимать,но играет она с тех пор по одной схеме "КУДА КРИВАЯ ВЫВЕЗЕТ"
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Владислав Vlad
1624217323
Тренер Дании не может понять во что играет сборная России. Ха.... Тренер сборной России тоже не понимает, во что играет сборная.)))
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Spirit_78
1624286985
С 3 очками датчанам выйти в плей-офф будет практически нереально. Во многих группах третьи места наберут по 4.
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