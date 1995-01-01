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    Тренер Дании Хьюлманд: «Сборную России сложнее всего понять»

    Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился ожиданиями от решающего матча группы Евро-2020 против России. Его команде нужна победа.

    «Мы постараемся повторить то, что показали в матче с Бельгией. У нас были неплохие моменты в той игре. Нам есть что улучшать. Постараемся сделать это в завтрашнем матче. Нам нужно подкрутить совсем небольшие моменты. Мы играем всего 90 минут, у нас есть пять замен. Не так важно, кто выйдет в старте, важно, кто как распорядится своим временем. Нужно помнить это.

    Все игроки готовы выйти и показать всe, на что они способны. Мы ещe не прошли групповой этап, но готовы к этому, чтобы выйти к плей-офф. Все ждут матча с Россией. У нас есть чeткое представление о том, что нас ждeт. Россия играла по разным схемам последние 15 матчей, и это одна из команд, которые сложнее всего понять», – сказал Хьюлманд.

    • Россию для выхода в плей-офф устроит ничья.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.
    • Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.

    Тренер Дании Хьюлманд: «Убежден, против России будет хороший матч»

    Тренер Дании Хьюлманд: «Россия тоже кое-что умеет. Будет тяжелая битва»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45082

      MaxRnD 38 минут назад

      Тютчев тот местный был и ещё когда не понял, а вам импортным сейчас и подавно не дано ...

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