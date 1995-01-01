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    Тренер Дании Хьюлманд: «Россия тоже кое-что умеет. Будет тяжелая битва»

    Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился ожиданиями от решающего матча группы Евро-2020 против России. Он отдал должное сопернику.

    «Россия тоже кое-что умеет. Они знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Жду сложный матч. Соперник не будет просто стоять и ждать.

    Это будет тяжелая битва», – убежден Хьюлманд.

    • Россию для выхода в плей-офф устроит ничья.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.
    • Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BT

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии22
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      Рейтинг: +11611

      ВетеR 18 минут назад

      Жест вежливости, не более

      2
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      Рейтинг: +2140

      ААМ 19 минут назад

      Посмотрим, чем битва закончится. Надеюсь в нашу пользу. Игроки Дании рано начали бахвалиться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1349

      Marley Bob 31 минуту назад

      Было бы бы очень здорово,если бы, действительно,произошла бы битва,а не то,что приходится наблюдать в исполнении некоторых.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4866

      Fusballer 43 минуты назад

      Эй, слышите! Дзюба вам три гола накидает!

      2
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      Рейтинг: +23169

      silver29 > Fusballer 42 минуты назад

      из карманного бильярда

      2
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      Рейтинг: +23169

      silver29 43 минуты назад

      Битвы не будет, датчанин просто осторожничает, будет повторение молодежной встречи и поездка усатого с отрядом домой.

      2
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      Рейтинг: +376

      111ax 45 минут назад

      никто не удивится если Дания разгроми этих любителей, зато многие удивятся если будет наоборот

      0
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      Рейтинг: +376

      111ax 46 минут назад

      знать и уметь не есть равно

      1
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      Рейтинг: +2588

      Дедуктор 1 час назад

      Дания = дерьмо команда. И наша сборная умеет от слова "не умеет". Потому, скорее всего, скучные нули на табло засветят.

      2
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      Рейтинг: +23169

      silver29 > Дедуктор 45 минут назад

      Ты бы шарлотан от тотализаторов в таблицу коэффициентов УЕФА заглянул, Дания на 10-м месте, а вот дерьмо на 38-м. Дания будет сверх мотивирована, игра дома и три очка ей гарантируют выход из группы.

      1
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      Рейтинг: +1522

      GermanVo 1 час назад

      По его словам можно понять, что они нас не считают за серьёзную угрозу. Это может сыграть нам на руку. Недонастрой ещё никто не отменял. Хотя ,верится с трудом.

      0
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      Рейтинг: +23024

      Боцман59rus > GermanVo 50 минут назад

      - играть на руке у некоторых в нашей команде, получается очень хорошо

      2
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      Рейтинг: +5717

      Томик > GermanVo 5 минут назад

      Не считают? Да ерунда полная. Они там обосрались уже все. Очков нет, проиграли не только Бельгии, но и финнам, шанс остался мизерный, даже если выиграют у нас. Уже думают как отмазываться перед болельщиками. Остаётся только битва. Если судья решит, что прыжки в ноги - это нормально, то будет грустно. А в остальном... Что финны, что датчане, что почтальоны из сьерра - леоне - какая разница нам. Получится - сыграем. У меня всё-таки есть надежда, что усатый как бы не был мне противен, но что-то понимает... К первому матчу разобранными подошли ибо думали, что смысла нет силы тратить - всё равно проиграют. Второй матч должны в любой форме выигрывать. А к третьему - выйдут на пик и вынесут дохлых датчан. Ну на что-то же я должен надеяться.

      2
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      Рейтинг: +23024

      Боцман59rus 1 час назад

      - Россия умеет " кое как"

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      Рейтинг: +66424

      insider_retro > Боцман59rus 1 час назад

      ...кое с кем... Всё остальное скрыто за льстивыми руладами датчанина...
      Наверняка, в уме уже держит три очка...

      5
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      Рейтинг: +14680

      JTherry > insider_retro 34 минуты назад

      пост тренера Дании - обычное проявление вежливости к сопернику, расстроило лишь "Россия тоже кое-что умеет..." придется доказывать, что умеют не "кое-что", а гораздо больше и без поддержки болельщиков...

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