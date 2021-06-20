Тренер Дании Хьюлманд: «Россия тоже кое-что умеет. Будет тяжелая битва»

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился ожиданиями от решающего матча группы Евро-2020 против России. Он отдал должное сопернику.
«Россия тоже кое-что умеет. Они знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Жду сложный матч. Соперник не будет просто стоять и ждать.
Это будет тяжелая битва», – убежден Хьюлманд.
- Россию для выхода в плей-офф устроит ничья.
- По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.
- Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.
Источник: BT