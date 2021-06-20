Тренер Дании Хьюлманд: «Убежден, против России будет хороший матч»

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился ожиданиями от решающего матча группы Евро-2020 против России. Его команде нужна победа.

«Вне зависимости от ситуации мы бы играли против России на победу. Конечно, матч будет непростым, ведь соперник достаточно силен. Форсировать события нам не стоит. Постараемся избежать ошибок и сохранять хладнокровие. Убежден, что будет хороший матч», – сказал Хьюлманд.

Россию для выхода в плей-офф устроит ничья.

По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

Дания сыграет с Россией в понедельник, 21 июня.

Тренер Дании Хьюлманд: «Россия тоже кое-что умеет. Будет тяжелая битва»