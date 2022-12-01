Тренер Дании ответил, повлияли ли на команду политические споры вокруг Катара

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высказался о вылете своей команды с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

«Было бы странно сказать, что политические споры вокруг Катара не повлияли на нас. Но это не оправдание.

В какой-то степени повлияло. Нам навязывали, что все сделанное Катаром – это неправильно. Журналисты требовали, чтобы игроки стали активистами.

Футболистам пришлось думать о том, а что они могут сделать. Конечно, это ощущение осталось в нас. Но трудно сказать, как это повлияло на игру», – заявил Хьюлманд.

Дания заняла последнее место в группе с Францией, Австралией и Тунисом.

Команда набрала 1 очко в 3 матчах при разнице забитых и пропущенных голов 1:3.

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