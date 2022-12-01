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  • Тренер Дании ответил, повлияли ли на команду политические споры вокруг Катара

Тренер Дании ответил, повлияли ли на команду политические споры вокруг Катара

1 декабря 2022, 11:58
4

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высказался о вылете своей команды с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

«Было бы странно сказать, что политические споры вокруг Катара не повлияли на нас. Но это не оправдание.

В какой-то степени повлияло. Нам навязывали, что все сделанное Катаром – это неправильно. Журналисты требовали, чтобы игроки стали активистами.

Футболистам пришлось думать о том, а что они могут сделать. Конечно, это ощущение осталось в нас. Но трудно сказать, как это повлияло на игру», – заявил Хьюлманд.

  • Дания заняла последнее место в группе с Францией, Австралией и Тунисом.
  • Команда набрала 1 очко в 3 матчах при разнице забитых и пропущенных голов 1:3.

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Источник: Tipsbladet
Чемпионат мира Дания Хьюлманд Каспер
Комментарии (4)
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Slavan52
1669886497
Обидели голубых, лишили стимула
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ARSteven89
1669886603
Как по мне, сборная Дании это пока самый яркий пример того, что игроки не успели набрать должной формы в своих чемпионатах к турниру, проходящему в середине сезона, и за 7-10 дней сбора ничего не смогли наиграть. У по-настоящему классных игроков функциональная яма.
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DOCTOR PENALTY
1669887700
Сборная Дании добилась радужного результата.
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zigbert
1669894650
Еще совсем недавно об этой команде говорили как об одной из самых перспективных. Но на ЧМ-2022 ее уже было не узнать.
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