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    Тренер Дании ответил, повлияли ли на команду политические споры вокруг Катара

    Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высказался о вылете своей команды с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

    «Было бы странно сказать, что политические споры вокруг Катара не повлияли на нас. Но это не оправдание.

    В какой-то степени повлияло. Нам навязывали, что все сделанное Катаром – это неправильно. Журналисты требовали, чтобы игроки стали активистами.

    Футболистам пришлось думать о том, а что они могут сделать. Конечно, это ощущение осталось в нас. Но трудно сказать, как это повлияло на игру», – заявил Хьюлманд.

    • Дания заняла последнее место в группе с Францией, Австралией и Тунисом.
    • Команда набрала 1 очко в 3 матчах при разнице забитых и пропущенных голов 1:3.

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    Источник: Tipsbladet

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23632

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Сборная Дании добилась радужного результата.

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      Рейтинг: +1028

      ARSteven89 44 минуты назад

      Как по мне, сборная Дании это пока самый яркий пример того, что игроки не успели набрать должной формы в своих чемпионатах к турниру, проходящему в середине сезона, и за 7-10 дней сбора ничего не смогли наиграть. У по-настоящему классных игроков функциональная яма.

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      Рейтинг: +42

      Slavan52 45 минут назад

      Обидели голубых, лишили стимула

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