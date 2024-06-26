Тренер сборной Дании поделился эмоциями от выхода в плей-офф Евро-2024

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд прокомментировал матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Сербией (0:0), по итогам которого скандинавы получили право сыграть в плей-офф турнира.

«Мы должны быть рады. Мы прошли групповой этап, так что давайте просто будем этому очень рады. Мы представляем датский футбол, тысячи волонтеров в разных клубах, которые делают огромную работу. Мы – народная команда, и должны быть от этого счастливы», – сказал Хьюлманд.