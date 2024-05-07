Топ-10 лучших тренеров Евро-2024 по версии FourFourTwo

FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров, возглавляющих сборные-участницы Евро-2024.

Первое место занял Дидье Дешам (Франция). Седьмым стал экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско (Бельгия).

Топ-10 рейтинга выглядит так:

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.