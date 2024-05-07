Топ-10 лучших тренеров Евро-2024 по версии FourFourTwo

FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров, возглавляющих сборные-участницы Евро-2024.
Первое место занял Дидье Дешам (Франция). Седьмым стал экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско (Бельгия).
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Дидье Дешам (Франция);
- Лучано Спаллетти (Италия);
- Юлиан Нагельсман (Германия);
- Гарет Саутгейт (Англия);
- Златко Далич (Хорватия);
- Роберто Мартинес (Португалия);
- Доменико Тедеско (Бельгия);
- Луис де ла Фуэнте (Испания);
- Каспер Хьюлманд (Дания);
- Марко Росси (Венгрия).
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.