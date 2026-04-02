Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Бундеслиги

2 апреля, 20:59

Французское издание L’Equipe раскрыло размер месячных окладов игроков и тренеров из чемпионата Германии.

Среди футболистов топ-5 полностью состоит из представителей «Баварии»:

  1. Гарри Кейн («Бавария») – 2,1 миллиона евро в месяц до уплаты налогов;
  2. Джамал Мусиала («Бавария») – 2,1 миллиона евро;
  3. Мануэль Нойер («Бавария») – 1,75 миллиона евро;
  4. Йозуа Киммих («Бавария») – 1,66 миллиона евро;
  5. Дайот Упамекано («Бавария») – 1,66 миллиона евро.

Среди тренеров первое место тоже занимает представитель «Баварии»:

  1. Венсан Компани («Бавария») – 1 миллион евро в месяц до уплаты налогов;
  2. Нико Ковач («Боруссия Д») – 330 тысяч евро;
  3. Каспер Хьюлманд («Байер») – 330 тысяч евро.

Еще по теме:
Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «Фрайбургом» (3:2), у Бишофа дубль
Экспресс на матчи 4 апреля: «Динамо» и «Бавария» победят, «Боруссия» Д обменяется голами со «Штутгартом»
Генич двумя словами отреагировал на растолстевшего Бонифаци
Источник: L’Equipe
Германия. Бундеслига Рейтинг Байер Боруссия Д Бавария Нойер Мануэль Кейн Гарри Киммих Йозуа Упамекано Дайот Мусиала Джамал Хьюлманд Каспер Ковач Нико Компани Венсан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
Все новости
Все новости
Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «Фрайбургом» (3:2), у Бишофа дубль
4 апреля
Экспресс на матчи 4 апреля: «Динамо» и «Бавария» победят, «Боруссия» Д обменяется голами со «Штутгартом»
3 апреля
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Бундеслиги
2 апреля
Генич двумя словами отреагировал на растолстевшего Бонифаци
2 апреля
«Айнтрахт» принял решение по автору золотого гола ЧМ-2014
2 апреля
1
ФотоФорвард сборной Нигерии набрал 30 кг за 3 месяца
1 апреля
4
«Бавария» избавится от экс-защитника сборной Португалии
30 марта
Стало известно, сможет ли Нойер сыграть против «Реала»
30 марта
1
Игрока «Баварии» оценили в 250 миллионов
29 марта
2
Тренер из системы клуба Бундеслиги совершил каминг-аут
25 марта
14
Клопп ответил на вопрос о работе в сборной Германии
24 марта
1
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
22 марта
1
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Унион», Гнабри оформил дубль
21 марта
1
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
20 марта
9
Бундеслига. «Бавария» вдевятером удержала гостевую ничью с «Байером» (1:1)
14 марта
1
«Боруссия» объявила об уходе еще двух игроков
13 марта
«Вольфсбург» будет спасаться от вылета с тренером, побеждавшим ЦСКА
10 марта
«Боруссия» расстанется с основным полузащитником
8 марта
Заявление «Баварии» о травме Нойера
7 марта
Бундеслига. «Бавария» легко победила Гладбах (4:0), у Диаса 1+1
7 марта
1
Бундеслига. «Бавария» вырвала победу у дортмундской «Боруссии» (3:2), у Кейна дубль
28 февраля
1
Бундеслига. «Бавария» едва не упустила 3:0 против «Айнтрахта» (3:2), у Кейна дубль
21 февраля
Кейн идет за рекордом Левандовского: «Нет ничего невозможного!»
15 февраля
«Бавария» изменила позицию по трансферу Осимхена
15 февраля
1
Кейн забил 500 голов и опередил Роналду
14 февраля
3
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» благодаря дублю Кейна (3:0)
14 февраля
Фото«Бавария» продлила контракт с защитником сборной Франции
13 февраля
2
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (5:1), у Кейна 2+1
8 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 