Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Бундеслиги

Французское издание L’Equipe раскрыло размер месячных окладов игроков и тренеров из чемпионата Германии.
Среди футболистов топ-5 полностью состоит из представителей «Баварии»:
- Гарри Кейн («Бавария») – 2,1 миллиона евро в месяц до уплаты налогов;
- Джамал Мусиала («Бавария») – 2,1 миллиона евро;
- Мануэль Нойер («Бавария») – 1,75 миллиона евро;
- Йозуа Киммих («Бавария») – 1,66 миллиона евро;
- Дайот Упамекано («Бавария») – 1,66 миллиона евро.
Среди тренеров первое место тоже занимает представитель «Баварии»:
- Венсан Компани («Бавария») – 1 миллион евро в месяц до уплаты налогов;
- Нико Ковач («Боруссия Д») – 330 тысяч евро;
- Каспер Хьюлманд («Байер») – 330 тысяч евро.
Источник: L’Equipe